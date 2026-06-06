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Selly deschide dosarul NIBIRU: “Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii ”. Culisele proiectului care aprinde litoralul

De: Andrei Iovan 06/06/2026 | 22:15
Selly deschide dosarul NIBIRU: “Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii ”. Culisele proiectului care aprinde litoralul
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Weekendul acesta, Piața Amzei din Capitală a arătat mai degrabă ca un portal către o altă lume decât ca una dintre cele mai cunoscute zone din București. Timp de câteva zile, curioșii au avut ocazia să pășească în universul NIBIRU, proiectul care promite să transforme litoralul românesc într-o experiență fără precedent și care se anunță deja drept unul dintre cele mai ambițioase concepte de entertainment ale verii. Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Selly a vorbit despre proiectul care promite să aprindă litortalul. 

CANCAN.RO a intrat în culisele fenomenului și a aflat, direct de la Selly, detalii exclusive despre ceea ce urmează să se întâmple la Costinești. De la pașapoarte speciale și activări interactive, până la artiști internaționali, producții spectaculoase și cerințe de backstage care dau bătăi de cap organizatorilor, totul pare construit în jurul unei singure idei, aceea că participanții nu merg la un simplu festival, ci se vor bucura de o experiență de neuitat.

Piața Amzei, transformată într-un avanpost NIBIRU

Cei care au trecut prin Piața Amzei în acest weekend au avut parte de primul contact cu universul NIBIRU. Organizatorii au recreat o parte din atmosfera pe care o pregătesc pentru litoral, iar reacțiile au confirmat că publicul este mai curios ca niciodată să afle ce ascunde proiectul despre care se vorbește tot mai mult în ultimele luni.

Cu acest pașaport poți intra în cea mai tare stațiune. În jurul acelei planete roz s-a strâns foarte multă lume, s-au dat câteva zeci de pașapoarte, care îți dă acces gratuit la Nibiru. Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii. Prea mult ne-am dus noi la ei, să vină și ei la noi. Abia așteptăm să deschidem, să vedem cum vor primi oamenii ceea ce noi le-am pregătit. Suntem aproape de a anunța cea de-a doua artistă de la K-Pop Days, a spus Selly.

Organizatorii lucrează la o serie de activări care să le permită participanților să interacționeze cu universul creat special pentru festival. Ideea este ca fiecare persoană să simtă că intră într-o civilizație nouă, cu propriile reguli, simboluri și experiențe.

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