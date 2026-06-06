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Solstițiul de vară 2026 vine cu tradiții și superstiții vechi. Ce se spune că e bine să faci

De: Emanuela Cristescu 06/06/2026 | 21:44
Solstițiul de vară 2026 vine cu tradiții și superstiții vechi. Ce se spune că e bine să faci
Solstițiu. Sursa foto Social media
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Solstițiul de vară 2026 scoate la iveală cele mai vechi superstiții ale românilor. Se spune că cine respectă anumite obiceiuri în ziua cu cea mai multă lumină din an poate avea parte de noroc și belșug. .

Pe 21 iunie 2026 are loc unul dintre cele mai importante momente astronomice ale anului: solstițiul de vară. Din acel moment începe oficial vara astronomică, iar România se bucură de cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an.

Solstițiul de vară ar avea puteri speciale

Potrivit datelor oficiale, fenomenul se produce la ora 11:24, iar lumina va domina aproape două treimi din cele 24 de ore. Ziua va avea aproximativ 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea se va reduce la doar 8 ore și 28 de minute.

Solstițiu de vară
Solstițiu de vară. Sursa foto Social media

Deși mulți așteaptă această perioadă pentru vacanțe și temperaturile ridicate, în credința populară solstițiul înseamnă mult mai mult decât începutul verii. De sute de ani, această zi este privită ca una cu puteri speciale.

Din bătrâni se spune că în noaptea solstițiului granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai subțire. Este momentul în care natura își atinge apogeul, iar plantele de leac ar avea cele mai puternice proprietăți din tot anul.

Nu întâmplător, perioada coincide cu sărbătoarea Sânzienelor sau Drăgaica, una dintre cele mai misterioase din tradiția românească. În multe sate încă se păstrează obiceiul de a culege flori și plante medicinale în zorii zilei, existând credința că acestea își păstrează puterea vindecătoare dacă sunt culese chiar acum.

Tradiții și superstiții

Printre cele mai cunoscute tradiții se numără împletirea coronițelor din flori de sânziene. Fetele nemăritate le aruncau pe acoperișul casei, iar dacă acestea rămâneau acolo, era semn că nunta nu mai este departe.

Dacă alunecau imediat, tradiția spunea că mai este de așteptat până la marele pas. În unele zone ale țării, coronițele erau păstrate peste an pentru protecția casei și a familiei.

Potrivit tradiției populare, ziua solstițiului este un moment potrivit pentru gesturi considerate aducătoare de noroc. Mulți aleg să petreacă timp în natură, să culeagă flori de sânziene sau plante de leac și să se bucure de răsăritul Soarelui. În credința populară, acestea sunt simboluri ale sănătății, prosperității și belșugului.

De asemenea, bătrânii spuneau că este bine să începi această zi cu gânduri bune și fără certuri, pentru ca restul verii să fie lipsit de necazuri. Există și obiceiuri pe care oamenii preferau să le respecte cu strictețe.

Una dintre cele mai cunoscute superstiții spune că nu este bine să lucrezi pământul în ziua solstițiului de vară. Se credea că acest lucru poate atrage vreme rea, grindină și pagube în culturi.

Totodată, bătrânii evitau conflictele și vorbele grele, convinși că energia acestei zile se poate răsfrânge asupra întregului an.

O schimbare greu de observat

Chiar dacă pare surprinzător, imediat după solstițiul de vară zilele încep, încet-încet, să se scurteze. Schimbarea este aproape imposibil de observat de la o zi la alta, însă procesul continuă până la solstițiul de iarnă, când vom avea cea mai lungă noapte din an.

Pentru unii, solstițiul de vară este doar un fenomen astronomic. Pentru alții, rămâne una dintre cele mai încărcate de mister zile din calendar, înconjurată de tradiții și superstiții care au trecut testul timpului și continuă să fie respectate și astăzi.

VEZI ȘI: Obiceiul respectat an de an de Solstiţiul de vară. Procedura pe care o fac mulţi români

  Când are loc solstiţiul de vară în 2024? Se întâmplă extrem de rar aşa ceva

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