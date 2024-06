Când are loc solstiţiul de vară în 2024? Se întâmplă extrem de rar aşa ceva

În acest an, solstițiul de vară are loc cel mai devreme din ultimii 228 de ani. Solstițiul de vară este deopotrivă cea mai lungă zi din an și momentul în care începe vara din punct de vedere astronomic. În 2024, solstițiul de vară are loc cel mai devreme din 1796. Care este data exactă a evenimentului astronomic?

Solstițiul de vară este un eveniment astronomic ce marchează punctul în care axa Pământului este cel mai mult înclinată spre Soare, în emisfera nordică. Acesta marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică și începutul iernii astronomice în emisfera sudică. Iar în acest an, evenimentul astronomic are loc cel mai devreme din 1796.

Solstițiul de vară în 2024

Atunci când vorbim de solstițiul de vară este important să știm că Pământul se rotește în jurul Soarelui, iar această rotație nu este perfect verticală, ci este înclinată cu aproximativ 23.5 grade față de planul său orbital. Asta înseamnă că, pe parcursul anului, emisfera nordică și emisfera sudică primesc cantități diferite de lumină solară, în funcție de poziția lor în jurul Soarelui.

Astfel, solstițiul de vară are loc în momentul în care Pământul ajunge în punctul său orbital în care emisfera nordică primește cea mai mare cantitate de lumină solară directă – Ziua Soarelui, iar emisfera sudică primește cea mai mică cantitate. În emisfera nordică, acest lucru se întâmplă în jurul datei de 21 iunie, iar în emisfera sudică în jurul datei de 21 decembrie.

De altfel, solstițiul de vară este și momentul în care Soarele pare că atinge cel mai înalt punct pe cer în timpul unei zile, iar ziua are cea mai lungă durată din an. După această dată, zilele încep să scadă treptat în lungime, până la solstițiul de iarnă. În 2024, solstițiul de vară are loc în data de 20 iunie, cel mai devreme din ultimii 228 de ani

De menționat este că ultima dată când solstițiul a avut loc atât de devreme a fost în 1796. Acesta va continua să fie mai devreme la fiecare 4 ani până în 2096, care va fi cel mai timpuriu solstițiu al secolului.

Pe măsură ce Pământul se învârte în jurul Soarelui, pe parcursul unui an, axa lui rămâne îndreptată în aceeași direcție, astfel încât orientarea Pământului în spațiu trece printr-un ciclu:

când Polul nord al Pământului este îndreptat maxim către Soare (solstițiul de vară),

când Polul nord al Pământului este aliniat cu mișcarea Pământului în jurul Soarelui (echinocțiul de toamnă),

când Polul nord al Pământului este cel mai departe de Soare (solstițiul de iarnă),

când Polul nord al Pământului nu este aliniat cu mișcarea Pământului în jurul Soarelui (echinocțiul de primăvară).

Aceste echinocțiuri și solstiții se aplică emisferei nordice. În emisfera sudică, echinocțiurile și solstițiile sezoniere sunt opuse deoarece anotimpurile sunt determinate de direcția pe care o indică Polul sud al Pământului, mai degrabă decât de Polul nord.

