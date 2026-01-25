Acasă » Știri » Șocul trăit de Marilu Dobrescu după ce a mers la o nuntă în Australia: ”Mirii nu au nași!”

De: Alina Drăgan 25/01/2026 | 22:17
Marilu Dobrescu, nuntă în Australia /Foto: Instagram
Marilu Dobrescu pare că și-a revenit după intervenția estetică la care a apelat și a ajuns acum direct la nuntă. Alături de iubitul său, influencerița a îmbrăcat ținuta de petrecere și s-a distrat pe cinste. Atmosfera de la nuntă a fost una pe gustul lui Marilu, însă aceasta a avut parte de un șoc cultural. Cât de diferite sunt nunțile din Australia față de cele din România?

De o bună perioadă de timp, Marilu Dobrescu trăiește în Australia. Viața departe de țara natală pare că îi priește. Influencerița și-a găsit un nou iubit, iar cei doi au planuri mari de viitor. Și-au cumpărat deja o casă împreună, iar recent au fost prezenți la o nuntă.

Marilu Dobrescu, nuntă în Australia

Recent, Marilu și iubitul său au participat la o nuntă. Este primul eveniment de acest fel din Australia la care influencerița merge, așa că a împărtășit toată experiența cu urmăritorii săi din mediul online. Ei bine, se pare că nunțile din Australia sunt pe gustul roșcatei, însă aceasta a avut parte totuși de câteva șocuri culturale.

Mai exact, nunțile de acolo sunt totuși destul de diferite față de cele din România. Marilu le-a povestit internauților că acolo petrecerile de nuntă se termină la ora 22, iar ringul de dans este deschis numai două ore. Mai mult, spre deosebire de nunțile din România care găzduiesc adesea sute de invitați, în Australia totul este mai restrâns și mai intimi.

De asemenea, Marilu a mai povestit că australienii nu obișnuiesc să meargă la cununia religioasă și nu au nici nași. Însă, un lucru este la fel ca în România. Roșcata a mărturisit că și în Australia există obiceiul plicului cu bani.

„Șocuri culturale la nunți în Australia:

Aici nunta se termină la 10 seara. Ringul de dans e deschis aproximativ 2 ore, în rest oamenii stau la masă sau la socializare în afara sălii. Tortul e tăiat pe la 6 seara în general, sau înainte să se servească mâncarea invitaților. Torturile sunt mici.

Nu au nicio tradiție cu care suntem noi romanii obișnuiți (gen furatul miresei sau mai știu eu ce), totul destul de simplu. Evenimentul se simte destul de intim, nu invită lumea cu sutele. Unele cupluri nu au primul dans.

Da, și aici se dă plic din câte am văzut. Mirii stau la masă cu restul invitaților, nu au masă specială. Și ce m-a șocat cel mai mult: Mirii nu au nași! Doar domnișoare și domni de onoare. Și mai nimeni nu face cununia religioasa la biserică. Nu mai țin minte daca și la noi e așa, cred că depinde de fiecare, dar ador discursurile la microfon ale părinților și prietenilor la cină”, a povestit Marilu, în mediul online.

Foto: Instagram

