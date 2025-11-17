Acasă » Știri » Marilu Dobrescu, la un pas de moarte în Australia! Un șofer a intrat pe contrasens: „A fost cea mai horror experiență din toată viața mea”

Marilu Dobrescu, la un pas de moarte în Australia! Un șofer a intrat pe contrasens: „A fost cea mai horror experiență din toată viața mea”

De: Anca Chihaie 17/11/2025 | 21:04
Marilu a fost la un pas de tragedie/foto: Instagram

Marilu Dobrescu, una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România, a trecut printr-un episod care a marcat-o profund, în timpul unei deplasări pe o autostradă din Australia. La doar o zi după eveniment, aceasta le-a transmis urmăritorilor săi că a trăit una dintre cele mai tensionate experiențe de când conduce, un incident care ar fi putut avea consecințe tragice dacă nu ar fi reacționat rapid.

Totul s-a petrecut seara, într-un moment în care Marilu și partenerul ei, Tom, conduceau fiecare în propriul autoturism. Cei doi se deplasau spre noua lor locuință, motiv pentru care făceau frecvent curse între diferite zone ale orașului. Traficul nu era foarte aglomerat, însă asta nu a diminuat șocul provocat de ceea ce avea să urmeze.

Marilu a fost la un pas de moarte

În timp ce Tom se afla cu câteva minute înaintea ei, acesta a observat o mașină care rula complet pe contrasens, în plină autostradă. Conducătorul vehiculului, ulterior descoperit a fi în stare de ebrietate, se îndrepta în viteză spre direcția din care veneau Marilu și Tom. Situația i-a creat vedetei o panică instantanee, iar reacția rapidă a fost singurul motiv pentru care impactul direct a fost evitat.

„A fost cea mai horror experiență din toată viața mea de șofer. A intrat cineva pe contrasens, pe autostradă, în fața mea, în fața noastră. Să vă povestesc pe scurt cum a fost, nu vreau să mai intru în detalii că, nu știu, a fost foarte, foarte stresant. Acum, că suntem cu mutările și așa, facem multe drumuri pe autostradă. Și eu, și Tom. El era în fața mea, în mașina lui, și eu eram undeva în spate, la două minute de el. Fiind în fața mea, la un moment dat se panichează la telefon și spune „nu pot să cred, e în fața mea cineva pe contrasens, pe autostradă. Vine spre mine și nu încetinește.” S-a panicat și, în momentul ăla, a schimbat banda. Mașina a continuat să meargă pe contrasens, fără nicio treabă. Nu era foarte aglomerată aseară autostrada, ceea ce este un lucru destul de bun. După aceea mi-a picat fisa. Aoleu, stai, dacă e pe contrasens și am mers mai departe, păi înseamnă că vine spre mine. Eu, care eram la două minute în spatele lui Tom.

A fost momentul în care m-am gândit, ok, ce să fac? E un moment pentru care nu te pregătește nimeni, nici la școala de șofer, nici nicăieri. M-am gândit că, bă, nu știu ce intenție are omul ăsta, care conduce. Mai bine, încetinesc la 50 km pe oră și aștept să-l văd din depărtare. Și, în funcție de unde se duce, eu o să-l ocolesc. Deci, să fiu în momentele alea a fost ceva îngrozitor. În ambele părți ale autostrăzii erau bariere de fier, adică nu puteam eu să dau cu mașină într-o pădure sau… În fața mea erau mașini care și-au păstrat viteza normală. Și, practic, am văzut cum mașina lui intră pe banda de urgență, în fața mea, după aceea a avut impactul cu mașinile din față”, a povestit Marilu pe Instagram.

La scurt timp după ce Marilu a identificat vehiculul care se apropia, acesta a părăsit banda pe care rula și a intrat pe banda de urgență, impactând în cele din urmă alte mașini aflate în fața ei. Chiar dacă nu a fost implicată direct în coliziune, influencerița a trăit intens momentele, fiind martoră la întreaga scenă și conștientă de cât de ușor ar fi putut fi ea însăși victima acestui accident.

