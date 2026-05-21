Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather

După câteva zile în care temperaturile au fost mai ridicate și soarele a fost prezent pe cer, lucrurile se schimbă radical. Meteorologii Accuweather vin cu vești mai puțin plăcute. Aceștia anunță pentru bucureșteni vreme mohorâtă, cu precipitații zile întregi la rând.

Nu degeaba se spune că luna mai este cea mai capricioasă din punct de vedere meteorologic. A doua jumătate a lunii aduce schimbări importante în ceea ce privește vremea. Începând de joi, 21 mai, în Capitală va ploua câteva zile la rând, conform meteorologilor Accuweather. De asemenea, valorile termice sunt mai scăzute decât cele de până acum. Cu toate acestea, de săptămâna următoare vremea se va mai îndrepta.

Până când plouă în București

Deși suntem aproape de finalul lunii mai și ne-am așteptat la o vreme însorită, lucrurile nu stau chiar așa. Specialiștii în meteorologie au actualizat prognoza meteo, astfel că, potrivit datelor puse la dispoziție de Accuweather, putem observa cum vremea se schimbă radical. În București, începând de joi, 21 mai, va ploua neîncetat. Precipitațiile vor fi prezente timp de cinci zile, așadar, de marți, 26 mai, ploaia se va opri.

Temperaturile sunt și ele mai scăzute decât cele de până acum. În această perioadă, în care va ploua, valorile termice vor fi cuprinse între 21 și 26 grade Celsius. Pe de altă parte, pe timpul nopții se vor înregistra în jur de 14-15 grade Celsius.

Cum va fi vremea de săptămâna viitoare în Capitală

Dacă de marți, vremea va fi din nou însorită, ei bine, temperaturile vor fi mai reduse decât în zilele ploioase. Finalul lunii mai, aduce valori termice cuprinse între 24 și 26 grade Celsius, iar pe timpul nopții mult mai mici, adică între 13 și 14 grade Celsius. De asemenea, conform datelor oferite de Accuweather, vedem că nu scăpăm în totalitate de precipitații.

În ultima zi a lunii, pe 31 mai, va ploua din nou în București, la fel și în prima zi a lunii iunie. Totuși, de această dată, precipitațiile nu vor fi la fel de intense, astfel că bucureștenii vor scăpa rapid de umbrelă. Ulterior, începutul următoarei luni vine cu vești mai bune, iar soarele va fi pe cer și tempraturile vor fi mai ridicate.

