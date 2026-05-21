Ce să nu faci niciodată de Înălțarea Domnului. Superstiții din bătrâni

De: Anca Lupescu 21/05/2026 | 08:10
Ce sa nu faci in aceasta zi
Pe 21 mai 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine, care se celebrează la 40 de zile după Paște. Tot de această zi sunt legate și câteva superstiții. Iată ce să nu faci niciodată de Înălțarea Domnului.

Ce semnificație are sărbătoarea Înălțării Domnului pentru creștini

Înălțarea Domnului este printre cele mai importante sărbători de peste an. Se sărbătorește la 40 de zile după Paște și este o zi marcată de obiceiuri și tradiții.

Se mai numește și „Ispas” și are o semnificație aparte. Biblia spune că Înălțarea lui Iisus marchează momentul în care Mântuitorul s-a ridicat la cer în prezența celor 40 de ucenici.

În această zi, bisericile din România țin slujbe speciale, iar credincioșii participă la ele și sfințesc bucatele preparate pentru a le da de pomană pentru sufletele celor morți.

Acum, formula de salut este „Hristos S-a Înălțat!”, cu răspunsul „Adevărat S-a Înălțat!”.

Oamenii vopsesc ouă roșii în această zi, fiind ultima oară din an când se mai poate face acest lucru. Oamenii dau de pomană ouă roșii, cozonac, vin, colaci și alte alimente pentru sufletele celor morți. În plus, oamenii merg la cimitire după Slujba de Liturghie de la biserică, unde împart pachete de pomană pentru sufletele celor decedați.

Ce nu ai voie să faci de Înălțarea Domnului. Superstiții

Înălțarea Domnului este una dintre marile sărbători creștine. În tradiția populară românească, această zi este cunoscută și sub numele de Ispas și vine cu o serie de obiceiuri și reguli transmise din generație în generație.

Una dintre tradiții spune că femeile care au rude decedate dau de pomană ceapă verde, pâine caldă, brânză și rachiu. Din popor se spune că aceste alimente i-ar însoți pe cei răposați în drumul lor simbolic către cer.

Totodată, în această zi sunt menționate mai multe lucruri pe care nu trebuie să le faci. Ca superstiții, trebuie să știi că nu se dă sare din casă, deoarece se spune că nu vei avea spor în gospodărie, iar animalele, în special vacile, nu ar mai produce lapte.

De asemenea, nu este recomandat să se împrumute bani sau obiecte din casă. Conform tradiției, dacă împrumuți bani sau bunuri îți dai norocul sau bunăstarea.

De Înălțare, nu se muncește. Muncile gospodărești trebuie complet evitate. În această zi nu se spală, nu se calcă și nu se coase, iar curățenia este strict interzisă. Se spune că lucrul în această zi aduce ghinion și îți pierzi sporul tot anul.

Nu se muncește nici în grădină, pentru că se spune că ceea ce se seamănă sau se plantează de Înălțarea Domnului nu va rodi.

Tot în tradiția populară, ziua este asociată cu evitarea conflictelor, supărărilor și întristării. Oamenii nu ar trebui să se certe sau să fie triști, pentru că Ispasul este o zi considerată a bucuriei. Se spune că această zi trebuie petrecută în liniște și armonie, pentru a nu atrage necazuri în restul anului.

În unele zone, sărbătoarea este legată și de ideea de Ispas, un personaj popular care ar fi asistat la Înălțarea lui Iisus și care simbolizează voia bună. Din acest motiv, se spune că nu este bine ca oamenii să fie supărați în această zi.

În tradiție mai apare și ideea că Înălțarea este ultima zi din an în care se împart ouă roșii, înainte de intrarea în perioada Rusaliilor, sărbătoare care urmează la 10 zile după Înălțare.

Ce să faci în această zi

În tradiția populară se spune că plantele de leac, precum leușteanul, alunul sau platinul, capătă puteri tămăduitoare în această zi. Se consideră că sunt „sfințite”, iar cei bolnavi care le folosesc se pot vindeca mai ușor.

În unele regiuni, oamenii obișnuiesc să folosească leușteanul în mod simbolic, atingându-se ușor cu el pentru a fi feriți de ghinion. În alte zone, se poartă frunze de nuc la brâu, pentru că există credința că și Mântuitorul ar fi purtat astfel de frunze în momentul Înălțării la Cer.

Există și obiceiul numit „cocorul”. Copiii confecționează păsări din hârtie și le aruncă în aer, în amintirea ridicării lui Iisus la cer.

La țară, tradiția spune că pentru o recoltă bună, semănăturile trebuie făcute înainte de această zi, pentru că de Înălțare, nimic din ce semeni nu va da roade.

Totodată, în această zi se vopsesc ouă roșii și se fac pachete de pomană. Oamenii dau alimente precum cozonac, colivă și vin pentru sufletele celor decedați.

Tot astăzi este celebrată Ziua Eroilor. La slujba de Liturghie se face parastas pentru toți ostașii și luptătorii români căzuți pe front, iar la ora 12:00 clopotele din toate bisericile din țară se trag în memoria lor.

