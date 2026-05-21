Prognoza meteo azi, 21 mai 2026. România nu scapă de ploi torențiale și descărcări electrice: zonele vizate de urgie

De: Paul Hangerli 21/05/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 21 mai 2026. România va avea parte de o zi cu vreme schimbătoare și episoade de instabilitate atmosferică în multe regiuni, în special în est, centru și la munte. Chiar dacă temperaturile rămân normale pentru această perioadă din luna mai, ploile, descărcările electrice și intensificările de vânt vor marca mai ales orele după-amiezii și ale serii. În zonele montane și în nord-est sunt posibile fenomene mai intense, inclusiv grindină și acumulări importante de apă.

Vremea de azi în România

Vremea se va menține apropiată de normalul perioadei în aproape toată țara, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special în jumătatea de est. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări accentuate și episoade de ploi însoțite de descărcări electrice, mai ales după-amiaza și în timpul nopții.

În anumite regiuni, cantitățile de apă pot depăși 25-30 l/mp, iar izolat sunt posibile căderi de grindină. Vântul va avea intensificări temporare în mai multe zone ale țării, în special în est, nord-est și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, iar minimele între 10 și 15 grade.

Vremea pe zonele țării

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi relativ plăcută în prima parte a zilei, cu alternanțe între soare și nori. Spre după-amiază, în zonele din Maramureș, Crișana și local în Banat sunt posibile averse de scurtă durată și intensificări temporare ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge la 22-25 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 11-13 grade.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sud-estul țării, atmosfera va deveni instabilă în special după-amiaza și seara. Sunt așteptate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt moderat, cu rafale de până la 45-55 km/h în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 26 de grade, iar noaptea valorile vor coborî spre 12-14 grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor avea parte de o vreme schimbătoare. Prima parte a zilei aduce temperaturi agreabile și perioade însorite, însă spre seară vor apărea înnorări și ploi locale de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele vor ajunge la 24-26 de grade. Minimele se vor situa între 11 și 14 grade.

Vremea în est și nord-est

În Moldova și nord-estul țării, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. Sunt prognozate averse însoțite de tunete și fulgere, iar pe alocuri cantitățile de apă pot depăși 25 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de până la 55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi răcoroasă și instabilă. După-amiaza și noaptea sunt așteptate ploi și descărcări electrice, în special în zona Carpaților Orientali și Meridionali. La altitudini mari, rafalele de vânt pot depăși 60-80 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 19 și 23 de grade, iar noaptea vor coborî spre 8-11 grade în depresiunile intramontane.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va avea parte de vreme instabilă, cu perioade de ploi și furtuni, mai ales în a doua parte a zilei. Pe litoral, vântul va sufla moderat, iar atmosfera va rămâne răcoroasă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi de 20-23 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 13-15 grade.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi în general caldă, însă cerul va avea înnorări temporare. În a doua parte a zilei și pe timpul nopții sunt așteptate averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 23-25 de grade, iar minima va fi în jurul valorii de 13 grade.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 21-22 de grade, cu posibile ploi de după-amiază și o minimă de aproximativ 10 grade.
  • La Timișoara, vremea va fi mai caldă, cu maxime de 24-25 de grade și minime în jur de 13 grade. Spre seară sunt posibile averse locale.
  • La Iași, vremea va fi instabilă, cu ploi și intensificări de vânt. Maximele vor fi de 21-23 de grade, iar minimele de 11-12 grade.
  • La Craiova, temperaturile vor urca până la 25-26 de grade, iar ploile își pot face apariția în a doua parte a zilei. Minima va fi de aproximativ 13 grade.
  • La Constanța, vremea va fi răcoroasă și schimbătoare, cu maxime de 21-22 de grade și minime de 14-15 grade.
  • La Brașov, atmosfera va fi mai rece și instabilă, cu maxime de 19-20 de grade și minime de 8-10 grade, în condițiile unor ploi temporare.

