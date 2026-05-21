Cum să cureți corect cuptorul cu microunde. Metoda simplă care elimină murdăria și mirosurile în câteva minute

Curățarea cuptorului cu microunde este una dintre cele mai ignorate sarcini din bucătărie, însă experții spun că aceasta este esențială pentru igienă, eliminarea mirosurilor neplăcute și menținerea eficienței aparatului.

Potrivit unui ghid publicat de Real Simple, curățarea corectă nu necesită produse chimice agresive, ci doar câteva ingrediente obișnuite din casă și o metodă simplă bazată pe abur.

„Curățarea regulată ajută cuptorul cu microunde să rămână în cea mai bună stare de funcționare”, spune Peterson, adăugând că „microundele au, în mod normal, o durată de viață de aproximativ 5 până la 10 ani, în funcție de calitatea îngrijirii”.

Pulverizează direct pe petele persistente și pe resturile de mâncare din microunde, similar modului în care tratezi petele de pe haine înainte de spălare. Jett recomandă amestecarea unor cantități egale de oțet alb și apă într-un recipient tip spray, apoi aplicarea generoasă pe zonele murdare.

Prepară amestecul de curățare cu oțet

Umple un bol rezistent la microunde cu două căni de apă și două linguri de oțet. Opțional, poți adăuga una sau două picături de ulei esențial pentru un efect plăcut de aromaterapie. Dacă nu ai oțet, Peterson recomandă înlocuirea acestuia cu suc proaspăt de lămâie.

Adaugă în bol o lingură de lemn sau o scobitoare. Acest detaliu ajută la formarea bulelor pe suprafața lemnului în timpul încălzirii, prevenind supraîncălzirea apei și „explozia” acesteia la fierbere.

Încălzește amestecul în microunde

Introdu bolul în cuptorul cu microunde, închide ușa și încălzește la putere maximă timp de trei minute. Apoi lasă-l să stea încă 15 minute, fără să deschizi ușa. În acest timp, aburul format ajută la înmuierea și desprinderea murdăriei întărite.

Folosind mănuși de protecție sau un prosop de bucătărie, scoate cu grijă bolul din cuptorul cu microunde și pune-l deoparte, dar nu îl goli încă. Scoate și platoul rotativ pentru a-l spăla separat în chiuvetă.

Șterge interiorul

Umezește o lavetă curată din microfibră în amestecul cu oțet și șterge interiorul cuptorului cu microunde. Majoritatea murdăriei ar trebui să se îndepărteze ușor, însă dacă există pete persistente sau zone greu accesibile, Jett recomandă folosirea unui instrument de curățare non-abraziv.

După această etapă, lasă ușa cuptorului deschisă câteva minute pentru a permite aerisirea interiorului.

Spală platoul rotativ

În chiuvetă, spală platoul rotativ al microundelor cu detergent de vase, apă fierbinte și un burete. Șterge-l apoi cu un prosop curat și pune-l la loc în cuptorul deja curățat.

Curăță exteriorul

Pulverizează un detergent universal pe o lavetă curată și șterge exteriorul aparatului. (Nu pulveriza niciodată direct pe panoul de control.)

Peterson adaugă: „Pentru aparatele din oțel inoxidabil, înmoaie laveta într-un amestec de apă și detergent de vase, stoarce-o bine, apoi șterge în direcția fibrei metalului.”

Nu uita să cureți panoul de control, lateralele, partea superioară și cea inferioară a aparatului.

