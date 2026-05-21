Ce dietă are Kristen Bell? Are 45 de ani, dar arată de 30

De: Andreea Stăncescu 21/05/2026 | 06:20
Cum arată meniul actriței Kristen Bell / Sursa foto: Shutterstocl
Kristen Bell este cunoscută nu doar pentru rolurile sale din filme și seriale, ci și pentru stilul de viață echilibrat pe care îl urmează. Actrița are o dietă bazată în mare parte pe alimente vegetariene și acordă o atenție deosebită modului în care își menține energia pe parcursul zilei. Se mândrește cu o siluetă de invidiat la 45 de ani și se simte foarte bine. 

Deși a fost vegană timp de mai mulți ani, Kristen Bell a decis să reintroducă ouăle și lactatele în alimentație în perioada în care a rămas însărcinată cu primul copil. În prezent, vedeta combină mesele sănătoase cu mici răsfățuri culinare, fără să adopte reguli extreme.

Ce dietă are Kristen Bell

Dimineața, programul său este foarte aglomerat, mai ales pentru că își pregătește copiii pentru școală înainte de filmări. De obicei, începe ziua cu un matcha latte vegan, iar după ce ajunge pe platourile de filmare consumă un mic dejun bogat în proteine. Preferă albușurile de ou, spanacul, roșiile și brânza feta, combinație care îi oferă energie pentru orele lungi de muncă.

Kristen Bell a spus în mai multe interviuri că are nevoie de carbohidrați pentru a face față ritmului intens și pentru a-și putea memora replicile. Din acest motiv, una dintre gustările sale preferate este covrigul sărat cu cremă de brânză. În timpul zilei mai consumă și iaurt grecesc bogat în proteine.

Ce gustări consumă actrița Kristen Bell

La prânz, actrița bea adesea un shake vegetal cu proteine înainte de salată. Masa principală conține avocado, stafide, brânză cu mucegai, morcovi și castraveți. Pentru gustări, preferă fructele, iaurtul grecesc și înghețatele preparate din sucuri naturale. Cina este de obicei una caldă și consistentă.

Actrița gătește frecvent paste cu ulei de măsline și roșii cherry, la care adaugă ou pentru o variantă vegetariană asemănătoare la carbonara sau alternative vegetale pentru carne. În alimentația familiei sale include des linte, fasole neagră și tempeh.

Deși încearcă să aibă o dietă sănătoasă în cea mai mare parte a timpului, actrița nu renunță complet la micile plăceri culinare. Din când în când consumă pizza sau un pahar de rosé, considerând că echilibrul este cheia unui stil de viață sănătos.

