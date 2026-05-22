Acasă » Știri » Dieta Amaliei Enache. Cum a reușit știrista de la Pro TV să aibă o siluetă de vis la 48 de ani

Dieta Amaliei Enache. Cum a reușit știrista de la Pro TV să aibă o siluetă de vis la 48 de ani

De: Irina Vlad 22/05/2026 | 06:20
Dieta Amaliei Enache. Cum a reușit știrista de la Pro TV să aibă o siluetă de vis la 48 de ani
Amalia Enache/ sursă foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În spatele siluetei impecabile afișate de Amalia Enache (48 de ani) se ascund numeroase sacrificii, pofte „puse în cui”, ambiție și disciplină. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV a vorbit deschis despre schimbările și micile secrete care au ajutat-o să scape de kilogramele nedorite. 

Amalia Enache susține că echilibrul și consecvența sunt cheia marilor succese. Aceste două atribute au avut un rol esențial în transformarea sa fizică. În plus, stilul de viață activ, sportul și disciplina alimentară au ajutat-o nu doar să slăbească, ci și să își recapete energia.

Amalia Enache: „Este imposibil ca ultima mea masă să fie la 20:00”

Amalia Enache respectă cu strictețe programul antrenamentelor de la sala de sport, însă ea a mărturisit că nu ar fi obținute rezultate fără o disciplină alimentară. A renunțat la numărul mare de mese din timpul zilei, iar gustările și micile rănțăieli au fost eliminate complet.

„Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile, acolo. Dar, important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină. Da, da. Clar. Și puțin.

De fapt, în primul rând, în cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat.

La mine asta cu să nu mănânci seara… Eu sunt în direct la 23.30 și e absolut imposibil ca ultima masă a mea să fie până în ora 20.00, pentru că, după ora 12, după adrenalina cu știrile mi se face foame”, a mai spus Amalia Enache.

Modestă din fire, Amalia Enache consideră că transformarea sa nu ține neapărat de numărul kilogramelor pierdute, ci mai mult de felul în care sportul i-a remodelat silueta și i-a redat starea de bine. După o pauză de mulți ani, ea a recunoscut că i-a fost destul de greu să-și regăsească motivația, imediat cum a revenit în sala de sport a observat rapid schimbările.

„Nu am slăbit atât de mult, dar pare… În kilograme nu este atât de mult, dar se așază în momentul în care faci sport, cumva, se așază lucrurile altfel. Făcusem o pauză foarte lungă de sport, față de cum eram eu obișnuită. Cred că niciodată nu am făcut o pauză atât de lungă de sport.

A fost o perioadă mare. Cred că femeile mă înțeleg. Sunt momente în care nu ai tragere de inimă, ți se pare că ești prea obosit să faci asta și că nu mai ai cum să incluzi și sportul în program. Dar, culmea e că te face să te simți și mai obosit dacă nu faci suficientă mișcare și am reușit, în sfârșit, să mă mobilizez pentru asta și sunt fericită”, a mai spus Amalia Enache pentru Viva.ro.

Amalia Enache a mers în Piața Obor și a făcut poza virală. Cât costă acum un kilogram de corcodușe

Cum era știrista Pro TV în liceu. Amalia Enache și-a revăzut colegii la întâlnirea de 30 de ani: “Am învățat că nu lipsești nici de la școală, dar nici de la petrecere”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4
Știri
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris…
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România
Știri
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima…
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Mediafax
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
ULTIMA ORĂ
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui ...
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4
Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?
Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?
Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față ...
Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față de București
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența ...
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru ...
Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru și are job nou
Vezi toate știrile