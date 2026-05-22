Dieta Amaliei Enache. Cum a reușit știrista de la Pro TV să aibă o siluetă de vis la 48 de ani

În spatele siluetei impecabile afișate de Amalia Enache (48 de ani) se ascund numeroase sacrificii, pofte „puse în cui”, ambiție și disciplină. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV a vorbit deschis despre schimbările și micile secrete care au ajutat-o să scape de kilogramele nedorite.

Amalia Enache susține că echilibrul și consecvența sunt cheia marilor succese. Aceste două atribute au avut un rol esențial în transformarea sa fizică. În plus, stilul de viață activ, sportul și disciplina alimentară au ajutat-o nu doar să slăbească, ci și să își recapete energia.

Amalia Enache: „Este imposibil ca ultima mea masă să fie la 20:00”

Amalia Enache respectă cu strictețe programul antrenamentelor de la sala de sport, însă ea a mărturisit că nu ar fi obținute rezultate fără o disciplină alimentară. A renunțat la numărul mare de mese din timpul zilei, iar gustările și micile rănțăieli au fost eliminate complet.

„Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile, acolo. Dar, important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină. Da, da. Clar. Și puțin. De fapt, în primul rând, în cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat. La mine asta cu să nu mănânci seara… Eu sunt în direct la 23.30 și e absolut imposibil ca ultima masă a mea să fie până în ora 20.00, pentru că, după ora 12, după adrenalina cu știrile mi se face foame”, a mai spus Amalia Enache.

Modestă din fire, Amalia Enache consideră că transformarea sa nu ține neapărat de numărul kilogramelor pierdute, ci mai mult de felul în care sportul i-a remodelat silueta și i-a redat starea de bine. După o pauză de mulți ani, ea a recunoscut că i-a fost destul de greu să-și regăsească motivația, imediat cum a revenit în sala de sport a observat rapid schimbările.

„Nu am slăbit atât de mult, dar pare… În kilograme nu este atât de mult, dar se așază în momentul în care faci sport, cumva, se așază lucrurile altfel. Făcusem o pauză foarte lungă de sport, față de cum eram eu obișnuită. Cred că niciodată nu am făcut o pauză atât de lungă de sport. A fost o perioadă mare. Cred că femeile mă înțeleg. Sunt momente în care nu ai tragere de inimă, ți se pare că ești prea obosit să faci asta și că nu mai ai cum să incluzi și sportul în program. Dar, culmea e că te face să te simți și mai obosit dacă nu faci suficientă mișcare și am reușit, în sfârșit, să mă mobilizez pentru asta și sunt fericită”, a mai spus Amalia Enache pentru Viva.ro.

