Amalia Enache s-a întors pe băncile liceului cu ocazia întâlnirii de 30 de ani. La Hunedoara a fost o adevărată reuniune, mai ales că foști colegi de-ai știristei s-au întors în țară special pentru acest eveniment. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Pro TV a dezvăluit că dansul se numără printre pasiunile ei și că, în perioada liceului, nu lipsea nici de la școală, dar nici de la petreceri. Amalia Enache a adăugat că, deși nu ratează filmele și festivalurile aferente, nu s-ar vedea jucând vreun personaj, deși tentația există.

De ziua ei, Amalia Enache își dorește să fie surprinsă, neavând pe listă vreun obiect anume pe care și-l dorește. În schimb, îi surâde ideea să descopere locuri noi, fiind mare amatoare de călătorii.

Amalia Enache: „Noi am făcut petrecerea la dirigintă acasă”

CANCAN.RO: Cum a fost întâlnirea de 30 de ani cu foștii colegi de liceu?

Amalia Enache: A fost absolut fabulos. M-am bucurat să-mi văd fosta dirigintă 30 de ani mai târziu neschimbată, tânără, frumoasă, superbă, cu o minte sclipitoare, în continuare citește foarte mult, ea e profesoară de latină, nu mai predă între timp.

Colegii mei au venit din Statele Unite, am un coleg care e profesor de filosofie în Statele Unite și scrie scenarii de film, un alt coleg este psihiatru în Marea Britanie la un spital foarte mare, am o colegă care a venit din Germania. Nu știu dacă așa le spun tuturor la toate întâlnirile, dar doamnele profesoare care au venit ne-au spus că am fost generația de aur a acelui liceu. Cred că foarte mult contribuie la formarea fiecăruia dintre noi, mediul din care facem parte. Dar dincolo de asta m-am bucurat foarte mult să ne întâlnim, îți dai seama, 30 de ani mai târziu. Unii dintre colegii mei au copii care sunt adulți deja și care sunt deja ei pe drumurile lor, care povestesc despre ce fac copiii nu numai despre profesiile lor. Și am și petrecut în noaptea aceea foarte frumos acolo la Cinciș, unde noi ne-am petrecut adolescența. A fost foarte frumos.

Amalia Enache: „Eu am învățat că nu lipsești nici de la școală, dar nici de la petrecere”

CANCAN.RO: Care a fost petrecerea memorabilă de care îți aduci aminte din perioada liceului?

Amalia Enache: În liceu erau doar petreceri de apartament. Pentru noi nu exista asta cu banchet, chiar ne-am amintit cu diriginta că noi, după ce am făcut finalul de an, la un moment dat ce găseai în Hunedoara în anii ’95? Ne-am dus undeva la o masă și acolo se închidea. Și ea s-a gândit că noi vrem să continuăm petrecerea și ne-a luat la ea acasă. Mi-am dat seama acum, 30 de ani mai târziu, că noi am făcut petrecerea la dirigintă acasă și am zis: dar nu e așa că era și ca să ne supravegheați, nu? “Evident că da”. Mi se pare extraordinar să ai genul ăsta de profesor și îmi amintesc că am petrecut până dimineața și ea ne-a făcut limonade, ne-a dat de mâncare. Deci cumva ne-a pus casa ei la dispoziție să ne distrăm. Câți profesori fac asta pentru copiii lor? Sunt multe petreceri memorabile din perioada de liceu. Nu am lipsit la niciun majorat, am fost genul de invitată peste tot, foarte populară. Ca și acum nu ratez, după cum vezi, niciun eveniment.

CANCAN.RO: Dansul se numără printre pasiunile tale?

Amalia Enache: Da, e dintre marile mele pasiuni, la petreceri mă plictisesc dacă nu dansez, așa că dansez peste tot. Când am luat cuvântul în fața clasei și le-am explicat cum venisem eu complet nedormită, le-am spus că se datorează și acelui liceu faptul că eu am învățat că nu lipsești nici de la școală, dar nici de la petrecere.

Amalia Enache: „M-am obișnuit să fiu pe scenă, la televizor, dar eu însămi. Cred că e foarte greu să fii alt personaj”

CANCAN.RO: Ce alte hobby-uri mai ai?

Amalia Enache: Îmi place foarte mult să citesc, e ceea ce îmi dă foarte multă liniște, citesc ficțiune. Mai puțin non-ficțiune, dar sunt și acolo câteva domenii care mă interesează. Văd foarte multe filme, mă duc la toate festivalurile de film și văd filme de festival să fiu mereu la curent cu asta.

CANCAN.RO: Dacă ți s-ar ivi ocazia, ai trece de partea cealaltă a ecranului?

Amalia Enache: De tot nu cred că este posibil, pentru că eu cred că sunt de prea multă vreme în meseria asta în care important este să fiu eu însămi, să nu intru în pielea niciunui personaj și cred că e foarte târziu să recuperez asta.

CANCAN.RO: Adică o provocare de acest gen te-ar tenta?

Amalia Enache: Pe mine m-ar tenta foarte mult, dar nu cred că sunt în stare. Cred că e foarte greu să fii actor, să intri în pielea atâtor personaje. Eu m-am obișnuit să fiu pe scenă, la televizor, dar eu însămi. Cred că e foarte greu să fii alt personaj. Nu știu, ți-o imaginezi pe Amalia Enache într-un film? Ce personaj?

CANCAN.RO: O femeie de afaceri.

Amalia Enache: „Cred că știu mai bine să îi cheltuiesc, din păcate”

Amalia Enache: M-ai crede? Nu știu dacă m-ai crede. Sunt efectiv varză la afaceri și la finanțe.

CANCAN.RO: Dar ai încercat vreodată?

Amalia Enache: Nu, nici n-am încercat, cumva nici nu e visul meu ăsta. Cred că trebuie să ai un tip de minte din asta să știi să înmulțești banii, cred că știu mai bine să îi cheltuiesc, din păcate.

CANCAN.RO: Ți-ai stabilit vreo vacanță vara asta?

Amalia Enache: N-am niciuna stabilită, dar știu că atunci când e vară și e foarte cald în Europa mergem și noi în destinațiile astea din apropiere.

Amalia Enache se sărbătorește la Cluj

CANCAN.RO: Ce planuri ai de ziua ta?

Amalia Enache: O să plec la TIFF, festivalul de film, prezint acolo gala de închidere care e pe 21 și o să mă sărbătoresc la Cluj.

CANCAN.RO: Ce îți dorești de ziua ta?

Amalia Enache: Mi-aș dori vacanțe, masaje, experiențe, ceva legat de experiențe. Mi-ar plăcea foarte mult să fie surpriză.

CANCAN.RO: Cea mai mare realizare până în acest moment care este?

Amalia Enache: E de fapt un cumul al vieții, atât pe plan personal cât și pe plan profesional, cred că felul în care mi-am construit viața. Sunt foarte mulțumită.

