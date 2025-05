Amalia Enache, adevărul despre Andreea Esca și Paula Herlo, colegele de la PRO TV: ”Nu ai cum altfel!”

Amalia Enache este una dintre figurile emblematice de la Pro TV. Știrista are 28 de carieră în televiziune, dintre care ultimii 25 de ani i-a petrecut la Pro TV. S-a integrat atât de bine în echipă, încât nu a simțit nevoia să mai facă vreo schimbare de job. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea Știrilor PRO TV a povestit despre relațiile sudate la locul de muncă, vorbind deschis despre Andreea Esca și Paula Herlo, două dintre colegele ei.

Amalia Enache a debutat la știri și a rămas acolo, fiind ancorată în vâltoarea evenimentelor din România și din străinătate. Dincolo de profesia pe care o face în continuare cu aceeași pasiune, Amalia Enache se ocupă îndeaproape de fiica ei în vârstă de 8 ani. Chiar dacă a optat pentru o școală privată pentru Alma, aceasta este atentă la modul în care fiica ei își pregătește temele și are grijă ca procesul să nu fie deloc o corvoadă.

Amalia Enache: „De 25 de ani sunt fidelă și telespectatorilor mei și echipei mele”

CANCAN.RO: 28 de ani de carieră și încă un premiu de excelență în televiziune. Cum te simți când munca ta este recunoscută și apreciată?

Amalia Enache: Sunt foarte onorată, mai ales că, în tot acest timp, am considerat relația cu telespectatorii ca o relație foarte intimă, personală și de responsabilitate.

Foarte personală, pentru că am înțeles că seară de seară, în direct, acești oameni mă primesc în casele lor. Am vrut ca atunci când intru în casele oamenilor să le spun adevărul, să fiu foarte bine pregătită și am putut să fac asta datorită echipei din care fac parte. Nu întâmplător, din 2000, adică de 25 de ani sunt fidelă și telespectatorilor mei și echipei mele pentru că nu poți să iei un astfel de premiu, de performanță, de excelență, dacă nu ai o echipă care să aibă exact aceleași valori ca tine și să aibă aceeași responsabilitate.

Lucrurile s-au schimbat foarte mult în acești 25 de ani și acum cred că e cu atât mai clară comparația, având în vedere din câte alte surse încearcă oamenii în ziua de astăzi să își ia informația. Și cred că e cu atât mai mare provocarea să rămâi foarte fidel acestor valori, dintre care principala este să nu le înșel încrederea oamenilor.

Amalia Enache, despre weekendul cu Andreea Esca și Paula Herlo: „Am râs, am vorbit de copiii noștri, am povestit”

CANCAN.RO: La locul de muncă ai legat și prietenii trainice.

Amalia Enache: Nu ai cum altfel, pentru că, îți dai seama, sunt 25 de ani. Sperăm că un sfert de viață, dacă vom trăi 100 de ani, ceea ce, mă rog, nu știm dacă va fi chiar așa. E viața noastră, am pornit de foarte tineri, am învățat împreună, am crescut împreună și, uite, Paula, care este și ea premiantă, este una dintre cele mai bune prietene ale mele, în general, nu doar din televiziune. La fel și cu Andreea Esca și cu foarte mulți. Și cu cei care nu sunt din aceeași generație cu noi am reușit să legăm prietenii la fel de strânse.

CANCAN.RO: Ai amintit de Paula Herlo, de Andreea Esca. Te vezi cu ele la cafea, de exemplu, în weekend?

Amalia Enache: Da. Recent am petrecut un weekend împreună la Porumbacu, la Andreea, un weekend în care am râs, am vorbit de copiii noștri, am povestit, a fost weekendul ăla așa între prietene, în care ne-am simțit extraordinar de bine și în care am mai uitat un pic de lucrurile pe care le spunem la știri, pentru că toată lumea are tot felul de îngrijorări.

Lumea e într-un ritm acum și într-un tumult, pe care nu l-am mai văzut de mult la această intensitate și noi, la fel ca oamenii, avem nevoie să ne reamintim de realitatea imediat din jurul nostru, de familiile noastre, de prietenii noștri și să facem tot posibilul să ne simțim bine unii cu ceilalți.

Amalia Enache: „Încerc să fiu acolo, parte din procesul ăsta alături de ea”

CANCAN.RO: Fiica ta este în clasa a doua. Cum vă organizați cu temele?

Amalia Enache: Copiii adesea au nevoie și de puțin de îndrumare directă. În clasa e firesc ca atenția învățătorului să se îndrepte către 20 și ceva de elevi.

Mi se pare că îi stabilizează cumva cunoștințele și pe mine, ca mamă, mă ajută să văd unde ar avea dificultăți, de exemplu. Considerăm temele ca încă un prilej de a aprofunda ce a învățat. Încerc să fiu acolo, parte din procesul ăsta alături de ea, să-i transmit în primul rând o stare legată de temele alea, o energie.

Nu sunt o corvoadă, ci este ceva ce facem împreună, firesc. Și cumva, dacă se poate să găsim și fun, ceva distractiv în partea asta, cu atât mai bine că totuși e un copil de 8 ani. Contează mult energia părinților legată de responsabilitățile pe care le au copiii. Ar fi și nedrept să mă bazez pe ea să facă totul. Și cumva să știi că și înțeleg când nu are chef și are chef să se joace, dar învățăm disciplina și astea trebuie făcute.

