Tradiția pe care știrista de la ProTV o respectă, cu sfințenie, de Paște. I-a insuflat-o și fiicei sale: „Am grijă să îi organizez!”

Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor Pro TV are o legătură foarte strânsă cu fratele ei. De ani buni, cei doi au convenit să petreacă marile sărbători din an – Crăciunul și Paștele împreună. Și respectă regula, cu mici excepții când nu sunt în țară. Dacă la final de an, familia se reunește la București, anul acesta, de Paște, adunarea are loc la Hunedoara. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, știrista Pro TV ne-a vorbit despre tradițiile pe care le respectă din copilărie și cu care a familiarizat-o și pe fiica ei, Alma.

Amalia Enache și fiica ei, Alma vor sărbători Învierea Domnului în Ardeal. Și cum anul acesta Paștele Ordodox și cel Catolic pică în aceeași zi, fiica știristei va avea parte doar de o singură duminică specială.

Amalia Enache: “Respectăm toate tradițiile cu care am crescut eu și fratele meu în Ardeal”

CANCAN.RO: Tu ești ortodoxă, Alma e catolică, dar anul acesta sărbătoriți Paștele în aceeași zi.

Amalia Enache: În sfârșit, în familia noastră e un singur Paște spre dezamăgirea Almei, care s-a obișnuit cu doi iepurași, că ei i se pare un mare avantaj ăsta: în familie să sărbătorească de două ori, două duminici de Paște. Era perfect pentru ea. Anul ăsta va fi puțin dezamăgită.

CANCAN.RO: Ce tradiții respectați? Cum vă împărțiți cu pregătirile?

Amalia Enache: Principala tradiție este că, de Crăciun, vine fratele meu cu familia lui la mine și de Paște mergem noi la ei și anume la Hunedoara. Cu mare încântare împart responsabilitățile de gătit cu cumnata mea, care oricum e o super-pricepută gospodină. Voi fi mai degrabă în zona de musafir de data asta la Paște. Respectăm toate tradițiile cu care am crescut, eu și fratele meu în Ardeal, în mod special.

Amalia Enache: “Iepurașul lasă prin curte, prin iarbă, cum îmi lăsa și mie cadourile”

Amalia Enache: Se ține și post la noi în familie și mâncăm ouăle abia după ce mergem în noaptea de Înviere și după ce luăm Paștele, după aceea ne bucurăm de celelalte bunătăți: de drob, miel absolut tot, pască, cozonac, prăjituri ca în Ardeal. Avem aceste tradiții.

Și tradițiile cu care eu și fratele meu am crescut și anume să purtăm ceva nou de Paște. Mergem mai departe și cu Alma cu asta. După ce luăm Paștele, ne spălăm pe față cu apă rece, în care am pus un ou roșu ca să fim roșii în obraji și sănătoși tot anul. Copiilor le place, să știi, și tradiția asta.

CANCAN.RO: Va fi și vânătoarea de ouă?

Amalia Enache: Da, asta pentru Alma. Deja eu nu mai particip la etatea mea la vânătoare de ouă, dar am grijă să îi organizez Almei, e parte din marea distracție. Și de fapt, iepurașul lasă prin curte, pe acolo, prin iarbă, cum îmi lăsa și mie cadourile și în mod special ouă vopsite.

Amalia Enache: “Alma va avea un spectacol de teatru împreună cu colegii ei ”

CANCAN.RO: Ce hobby-uri mai are Alma?

Amalia Enache: E un copil foarte sportiv, în mod evident are aptitudini la sporturi pe care a reușit să le învețe foarte ușor. Așa a fost și cu înotul și cu patinajul, și cu schiul. Nu de performanță, dar cât să știe și să se descurce. Îi place foarte mult atletismul, îi place foarte mult echitația și peste tot când a venit vorba de astfel de aptitudini, antrenorii spun că învață foarte repede. Adică, însemnând ce fac alți copii în cinci lecții, reușește într-o lecție . E foarte motrică și foarte sportivă și se descurcă foarte bine și la școală.

E un copil de gașcă, atent, socializează foarte bine, are grupul ei de prietene. Din fericire are o școală care o provoacă în tot felul, nu doar academic. Acum se pregătește pentru un târg de știință, face proiect împreună cu colegele ei, expoziție de pictură fac și va avea un spectacol de teatru împreună cu colegii ei în iunie, pe scena unui teatru, pentru că la ei toate proiectele se încheie de-a adevărate. E o școală care îi pregătește pentru viață, nu numai mate și română, dar e și acolo un an greu, că e clasa a doua, clasa a doua e cu tabla înmulțirii, tabla împărțirii și cu evaluare națională. Are un program, în multe zile, mai aglomerat decât al meu.

