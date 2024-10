Amalia Enache lansează un apel pentru strângerea a 50.000 de euro și oferă o bijuterie cu diamant și perlă donatorului câștigător

Amalia Enache continuă inițiativa demarată de David Popovici și Mihai Morar alături de Fundația Hope and Homes for Children și duce mai departe mesajul campaniei „Ambasador pentru ACASĂ. Când construim o casă, construim un Om”. Își dorește ca, la rândul ei, să poată contribui la construcția unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din sectorul 5, București.

După eforturile remarcabile ale campionului David Popovici și cele ale realizatorului de radio Mihai Morar, Amalia vine cu o contribuție specială: o bijuterie cu diamant și perlă KULTHO Forever Diamonds, oferită pentru a sprijini strângerea de fonduri destinată construirii unui viitor mai bun pentru copiii vulnerabili.

ambasadorpentruacasa.ro/amalia

Astfel, fiecare persoană care donează minim 50 de lei în cadrul campaniei, va intra automat în tragerea la sorți pentru această bijuterie specială. Gestul Amaliei reprezintă mai mult decât o donație, este o șansă la speranță și stabilitate în viețile copiilor care au nevoie de un loc pe care să-l numească „acasă”.

Campania „Ambasador pentru ACASĂ. Când construim o casă, construim un Om” urmărește un obiectiv extrem de ambițios: strângerea a 450.000 de euro pentru construcția unei case familiale care să găzduiască 11 copii cu nevoi speciale, oferindu-le un mediu cald și sigur, adaptat nevoilor lor, în care să crească, să învețe și să-și dezvolte potențialul. Această casă va marca închiderea ultimului centru de plasament din sectorul 5 al capitalei, un simbol al unui sistem care trebuie să lase loc unor soluții moderne și eficiente pentru protecția copilului.

Amalia Enache și-a arătat încă o dată inima mare și dorința de a face bine: „Cum am multe apariții pe scenă, adesea sunt întrebată: , . La mine nu rămân nici rochiile, nici bijuteriile spectaculoase pe care le port adesea, dar îmi doresc să rămână un astfel de colier la unul dintre donatori. O bijuterie prețioasă, ce va păstra pentru totdeauna amintirea de neprețuit că a ajutat la construcția unui ACASĂ pentru copiii care altfel nu ar avea nicio șansă la un astfel de dar. Copii pe care îi cunosc și pentru care, ca toți copiii noștri, merită să facem alchimie, să transformăm aurul în suflet. Pun alături de Kultho Forever Diamonds, un diamant la fundația acestei case, pentru ca Binele să strălucească.”, declară Amalia.

David Popovici și Mihai Morar, primii doi ambasadori ai campaniei, au demonstrat prin acțiunile lor că solidaritatea poate schimba vieți. David, un exemplu de determinare și succes, a adunat fonduri prin donarea echipamentului purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile Olimpice de la Paris din acest an. La rândul său, Mihai Morar a transformat o experiență de podcast într-o mobilizare de masă a comunității sale, inspirând mii de oameni să doneze. Acum, Amalia Enache își oferă sprijinul cu aceeași generozitate și dorință de a schimba viețile copiilor care nu au cunoscut niciodată căldura unui adevărat „acasă”.

Fiecare donație contează, iar suma strânsă va contribui la construcția unei case familiale adaptată nevoilor speciale ale copiilor, un loc care să le ofere șansa de a avea parte de o copilărie normală. Aceasta este o misiune colectivă, una în care fiecare dintre noi poate deveni un ambasador pentru un viitor mai bun.

Cum poți contribui?

Fă o donație de minim 50 de lei pe pagina de campanie a Amaliei pentru a susține construcția casei familiale;

Intri automat în tragerea la sorți pentru bijuteria KULTHO Forever Diamonds oferită de Amalia Enache.

Pentru mai multe informații:

Anca Frumușani-Coltuc, Hope and Homes for Children

tel. 0790 / 301 560, email: [email protected]

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 26 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 43.000 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 70 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 128 de case familiale, cu 7.300 de copii scoși din orfelinate și aproape 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

https://hopeandhomes.ro/