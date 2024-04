Cum arată apartamentul în care locuiește Amalia Enache, lângă Parcul Cișmigiu. Are 3 camere, o bucătărie și o baie

Amalia Enache are o casă așa cum și-a dorit! Prezentatoarea știrilor de la Pro TV trăiește într-un apartament pitoresc situat în imediata vecinătate a parcului Cișmigiu din inima Bucureștiului. Acolo, alături de ea, trăiește micuța Alma, fetița ei în vârstă de doar șase anișori.

Cu aproximativ 24 de ani în urmă, Amalia Enache a luat decizia curajoasă de a se stabili în București, alegând să locuiască într-un apartament cu trei camere situat la mansardă, în același bloc pe care acum îl numește acasă și în prezent. În anul 2004, după patru ani de conviețuire în acest spațiu, și-a achiziționat definitiv locuința, pe care a transformat-o cu grijă și pasiune după bunul său plac. Deși nu este o reședință spațioasă, Amalia, prezentatoarea de știri, se bucură din inimă de fiecare colțișor al acestui loc, care, pas cu pas, s-a transformat în adevărata ei casă.

Citește și: RELAȚIA SECRETĂ A AMALIEI ENACHE DE LA PRO TV. I-A FĂCUT UN COPIL ȘI A DISPĂRUT „CA MĂGARUL ÎN CEAȚĂ”

Amalia Enache și-a început drumul la Timișoara, unde a făcut facultatea, iar apoi și-a găsit cariera în București, unde și-a clădit un cămin. De la început, a fost fermecată de alegerea ei: un apartament cochet cu trei camere, așezat la mansardă într-un bloc pitoresc în apropierea Parcului Cișmigiu.

Deși nu este o locuință imensă, lumina abundentă și poziționarea sa centrală au fost potrivite pentru nevoile ei, mai ales având în vedere apropierea de grădinița fiicei sale. Așadar, chiar și în spațiu restrâns, Amalia a reușit să creeze un cămin plin de căldură și confort, unde sufletul ei se simte întru totul acasă.

„Eu atunci când m-am mutat la București, după studenție, după facultatea de la Timișoara, am stat cu chirie în această mansardă în apropierea parcului Cișmigiu. E o casă pe care mi-am dorit-o foarte mult, o casă pe care am renovat-o după gustul meu. Nu e o casă mare, este un apartament cu 3 camere, dar e o casă foarte luminoasă și pentru mine e cea mai frumoasă. Îmi place pentru că e chiar aproape de Cișmigiu, e ca o prelungire a casei noastre, e așa grădina noastră, școala e aproape, mergem pe jos, e centrul aproape, facem aproape totul pe jos și pentru mine este suficient. Eu nu visez la căsoaie, nu știu, nu am asta ca o dorință’, a spus Amalia Enache în urmă cu ceva vreme pentru Ciao, când își prezenta locuința.