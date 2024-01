Părinții știristei Amalia Enache, de la Pro Tv, au dispărut în mod tragic. Vedeta a vorbit despre marea durere a vieții sale

Amalia Enache este acum o femeie împlinită și fericită, însă vedeta a trecut prin multe până a ajuns aici. Pierderea părinților, în special a mamei, a marcat-o destul de tare pe știrista de la Pro TV și a blocat-o pentru mulți ani. A fost nevoie de terapie pentru ca vedeta să se pună pe picioare, iar acum a vorbit despre perioada grea prin care a trecut, dar și traseul sinuos pe care a mers până a ajuns la vindecare.

Invitată în cadrul unui podcast, Amalia Enache a vorbit despre cea mai mare darmă din viața ei, pierderea părinților. Aceasta spune că trecerea în neființă a celor care i-au dat viață a marcat-o profund și a fost nevoie de multă muncă pentru a trece peste durere. Amalia Enache și-a deschis sufletul și a împărtășit unele dintre cele mai grele momente din viața ei.

Amalia Enache a avut o relație foarte bună cu părinții ei. Atât mama, cât și tatăl o vedeau drept centrul universului lor și au crescut-o cât de bine au putut, oferindu-i multă dragoste. Relația vedetei cu aceștia a fost una atât de puternică încât a continuat și dincolo de moarte, spune știrista de la Pro TV.

„Încă avem o relație minunată, deși nu mai este de 13 ani cu mine. A fost atât de puternică în viața mea, încât încă e acolo. Mama e mama. Mă gândesc la calmul mamei mele, la încrederea asta… Repet, eram fata de la țară și de unde o fi știut mamă lucruri d-astea de parenting, nu știu. Chiar predica povestea asta cum că nu trebuie niciodată copiii loviți, că nu trebuie să țipăm la copii, că trebuie să îi tratăm cu respect… Spunea lucrurile astea, nu doar că le făcea.

Eu am o fost buricul pământului pentru părinții mei. Eu cu încrederea asta am pornit de la ei. În jurul meu era viața lor. Mi se mai spunea că aș fi puțin răsfățată, mai ales de tata. Am un frate cu șapte ani mai mare și deci a durat șapte ani până la următorul copil, care a fost o fetiță, care pentru tata a fost ceva… jucăria perfectă, o prințesă. Am crescut cu această poveste în care tata m-a ținut în brațe la propriu toată copilăria. Eu îmi amintesc că am fost în brațele lui”, a declarat Amalia Năstase, în cadrul unui podcast.