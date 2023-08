Relația secretă a Amaliei Enache de la Pro TV. I-a făcut un copil și a dispărut „ca măgarul în ceață”

Amalia Enache (46 de ani) este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România. Ea se bucură de succes în rândul telespectatorilor și face senzație de ani buni pe sticlă, de când prezintă la Pro TV. Deși toată lumea o știe de la televizor, puțini au habar ce se întâmplă și-n viața ei personală. Ei bine, vedeta TV are o fetiță de 7 ani, pe nume Alma, iar despre tatăl micuței nu se știu prea multe lucruri pentru că nu este o persoană publică. Cine este, de fapt, fostul partener de viață al știristei?

Amalia Enache se numără printre cele mai cunoscute știriste de la noi din țară. Lucrează la Pro TV de ani buni, fiind deja veterană în cadrul postului de pe Pache Protopopescu. Deși mulți o știu de pe micile ecrane, puțini au habar că moderatoarea de televiziune are o fetiță de șapte ani, pe nume Alma. Vedeta TV a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu tatăl micuței ei, însă lucrurile n-au fost fix cum se aștepta, așa că cei doi au luat-o pe drumuri diferite.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Amalia Enache, după operația de colecist. Știrista de la Pro TV a ajuns de nerecunoscut

Cine este tatăl fetiței Amaliei Enache

Bărbatul nu este o persoană publică, acesta fiind motivul pentru care nu se știu foarte multe lucruri despre el. Amalia Enache a dezvăluit, de curând, că tatăl fetiței ei lucrează în domeniul cinematografiei și are șansa de a călători în toate colțurile lumii. De asemenea, vedeta de la Pro TV a recunoscut că este un tată extraordinar pentru copila ei, lucru pe care-l poate confirma și Alma.

“Tatăl ei nu e o persoană publică. E un român care lucrează în domeniul cinematografiei și are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta. Noi suntem acum foarte buni prieteni și într-o relație excelentă de creștere a Almei. În continuare, am convingerea că el este cel mai bun tată din lume și asta poate să ți-o confirme și Alma”, a explicat prezentatoarea pentru OK! Magazine.

Amalia Enache nu-și mai dorește un copil

Prezentatoarea de știri a vorbit și despre posibilitatea de a mai avea un copil. Amalia Enache a fost foarte sinceră și a dat cărțile pe față, mărturisind că acest lucru nu se va întâmpla, cel mai probabil.

“Da (n.r. dacă s-ar mai fi văzut încă o dată mamă), dar nu mai am vârsta. Mi-ar fi teamă, din motive medicale. Apreciez foarte mult femeile care îndrăznesc să facă asta, dar eu sunt născută în ’77, am 46 de ani. Îmi asum vârsta și nu am nicio problemă cu trecerea timpului, dar ca s-o iau de la capăt cu un bebeluș mi se pare că e delicat. Cu Alma am avut mereu problema somnului, a fost un copil foarte legănat, foarte mult purtat în brațe”, a mai povestit Amalia.

VEZI ȘI: Ce a pățit Amalia Enache, înainte de a intra în direct la Măruță: ”Îmi pare rău!”