Horoscop chinezesc azi, 22 mai 2026. Zodia care trebuie să evite orice joc de noroc, inclusiv să pună bilete la Loto

De: Irina Maria Daniela 22/05/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 22 mai 2026.
Horoscop chinezesc azi, 22 mai 2026. Astrele trag un semnal de alarmă pentru o zodie: vineri nu este o zi bună pentru jocurile de noroc. În această categorie intră și biletele la Loto sau celebrele lozuri în plin. Nativii trebuie să fie foarte atenți când vine vorba de cheltuit bani. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă poziția planetelor!

Șobolan

Vineri este o zi minunată pentru a-ți împărtăși ideile cu prietenii. Veți avea ceva nou despre care să vorbiți. Energia astrelor te susține să fii foarte fermecător și plin de farmec. S-ar putea să atragi toate privirile dacă ieși în oraș. Dacă ai responsabilități familiale, îți va fi mai ușor dacă ceri ajutor.

Bivol

Astăzi poți realiza multe lucruri din culise. Mulțumește-te cu câștiguri modeste, dar numai pentru moment. Rezultatele practice sunt mai importante decât planurile mărețe. Denaturarea adevărului poate avea consecințe negative, așa că ai grijă ce spui. Fii foarte sincer și precis. Privește în inima ta pentru a descoperi ce îți dorești cu adevărat.

Tigru

Discută problemele pe care le ai și acceptă sfaturi pentru a transforma situațiile complicate în avantajul tău. Obiectivele profesionale și visele ascunse vor avea parte de susținere. Energia zilei te îndeamnă să fii precaut cu banii. Evită orice fel de joc de noroc, inclusiv să pui bilete la LOTO. Evenimentele stresante îți pot afecta judecata, așa că sfatul zilei este să păstrezi lucrurile simple și să rămâi calm.

Iepure

O viață activă aproape de casă este cea mai potrivită. Este o zi bună pentru un brunch cu prietenii, pentru a explora târguri sau magazine second-hand. Te poți ocupa de proiecte de familie care fac viața mai simplă și mai prietenoasă cu mediul. Poți realiza multe fără să cheltuiești excesiv.

Dragon

Vrei să ai o zi liniștită și plăcută, iar acest lucru poate fi susținut de prieteni buni și de încredere. Este un moment bun pentru a lua legătura cu persoane aflate la distanță. Continuă să înfrunți orice provocare cu răbdare și speranță. Seara este excelentă pentru întâlniri sociale.

Șarpe

Vineri este ziua în care să construiești pentru viitor. Problemele legate de carieră și bani vor necesita atenție maximă și te vor ține mai ocupat decât de obicei. Este o perioadă expansivă și există riscul să te bazezi prea mult pe noroc. Asigură-te că ai energia și resursele necesare pentru a susține orice idee bună.

Cal

Astăzi îți poți face un nou început într-o relație apropiată. Ar fi o greșeală să presupui că cineva știe ce gândești și ce simți dacă nu ești mai direct. Evită să tragi concluzii pripite despre o persoană. Este nevoie de comunicare, nu de ghicit gânduri.

Capră

Azi poți să rezolvi unele probleme rămase pe lista de așteptare. Ai o fire defensivă, iar o rană mai veche poate fi greu de uitat. Încearcă să discuți deschis și cu mintea limpede. Relaxează-te acasă pe seară. Hobby-urile și proiectele creative îți vor aduce cea mai mare satisfacție.

Maimuță

Azi, accentul cade pe tot ceea ce ține de banii împărțiți cu alții. Se pot ajunge la compromisuri corecte. Fii dispus să vezi lucrurile și din perspectiva celuilalt. O persoană în vârstă îți poate fi de mare ajutor. Ai putea să îți vizitezi părinții sau să faci pace cu ei. Conflictele familiale nu se vor rezolva complet, dar veți accepta că aveți opinii diferite.

Cocoș

Chiar dacă este o zi de muncă, să fii bun cu tine și să te răsfeți cu micile tale plăceri ar trebui să fie o prioritate. Repetă aceleași activități care îți plac pentru a te relaxa și a te destinde. Nu este un lucru rău. Caută și alte metode prin care să reduci stresul.

Câine

S-ar putea să te simți neobișnuit de retras ȘI ei din jur pot interpreta greșit nevoia ta de liniște. Este un moment potrivit pentru a petrece timp în aer liber și pentru a te bucura de frumusețea naturii. Va trebui să te forțezi să participi la activitățile de vineri seară, dar o să te simți bine.

Mistreț

Ai o zi favorabilă pentru afaceri. Este important să separi detaliile importante de cele inutile. Ai un gust excelent când vine vorba de haine și mâncare. Ziua ta este plină de obligațiile obișnuite, dar poți face o sesiune de cumpărături pentru a-ți satisface pasiunile. Împărtășește descoperirile tale cu o persoană specială.

Ruxandra Luca are un babysitter wow: tatăl copiilor! Cum arată diminețile din familia reunită a vedetei de la Neatza
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Prof. Vlad Ciurea: „Doar atunci se regenerează"
Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm"
Incendiu devastator în Timișoara. O femeie a murit după ce a încercat să scape sărind de la mansardă
