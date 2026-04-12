Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027

De: David Ioan 12/04/2026 | 10:13
Paștele din 2027 aduce una dintre cele mai neobișnuite situații calendaristice din ultimele decenii, deoarece între Paștele Catolic și Paștele Ortodox va exista o diferență de peste o lună. Această distanță atât de mare apare extrem de rar și este rezultatul modului diferit în care cele două Biserici calculează data sărbătorii pascale.

În timp ce Paștele Catolic se bazează pe calendarul gregorian, Paștele Ortodox este stabilit conform calendarului iulian, iar diferențele dintre cele două sisteme duc uneori la decalaje semnificative, însă foarte rar la unul atât de amplu precum cel din 2027.

În 2027, Paștele Catolic va fi celebrat pe 28 martie, o dată considerată foarte timpurie în intervalul posibil pentru această sărbătoare. Calendarul gregorian stabilește Paștele în funcție de prima duminică după prima lună plină de după echinocțiul de primăvară.

În anii în care luna plină are loc devreme, Paștele ajunge să fie plasat la finalul lunii martie. Această poziționare timpurie influențează întregul ritm liturgic pentru credincioșii catolici, deoarece Postul Mare începe mai devreme, iar toate sărbătorile asociate Paștelui sunt la rândul lor devansate.

În schimb, Paștele Ortodox din 2027 va fi celebrat pe 2 mai, una dintre cele mai târzii date posibile. Biserica Ortodoxă folosește calendarul iulian pentru calculul sărbătorilor pascale, iar regulile specifice privind luna plină și echinocțiul pot împinge data Paștelui spre finalul intervalului permis.

Data de 2 mai se apropie de limita superioară a acestui interval, ceea ce face ca anul 2027 să fie cu atât mai remarcabil. Diferența dintre cele două date este astfel rezultatul unei combinații rare de factori astronomici și reguli calendaristice distincte.

Surpriza majoră a anului 2027 este tocmai această distanță de peste 30 de zile între cele două sărbători. În mod obișnuit, Paștele Catolic și cel Ortodox sunt despărțite de una sau două săptămâni, iar uneori coincid.

Un decalaj de peste o lună este însă o excepție notabilă, întâlnită doar în anumite configurații rare ale calendarului. Această situație va avea efecte vizibile în plan social, economic și turistic, deoarece perioadele de vacanță, evenimentele tradiționale și fluxurile de călătorii vor fi distribuite pe o durată mult mai mare decât în anii obișnuiți.

