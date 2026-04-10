De ce se suspendă contractul de muncă atunci când intri în concediu medical. Explicația clară din Codul Muncii

Concediul medical se numără printre cele mai importante drepturi ale angajaților din România. În același timp, acesta ridică și multe semne de întrebare: Care sunt, de fapt, drepturile? Se suspendă sau nu contractul de muncă? Ce se va întâmpla cu salariul? În rândurile următoare vei găsi răspunsuri la toate întrebările.

Potrivit legislației muncii, atunci când un salariat intră în concediu medical, contractul individual de muncă se suspendă de drept. În această perioadă, persoana nu mai desfășoară activitate profesională și nu primește salariul obișnuit de la angajator. În locul acestuia, beneficiază de o indemnizație specifică pentru concediu medical, acordată în conformitate cu prevederile OUG nr. 158/2005.

Ce presupune concediul medical

Concret, suspendarea contractului nu înseamnă că îți pierzi jobul. Acesta rămâne valabil, doar că este „pus pe pauză”. Practic, nu mergi la muncă, dar nici nu poți fi obligat să lucrezi și nici nu poți primi vreo sancțiune pentru absență. După ce concediul medical se termină, te întorci la job în aceleași condiții.

În primele cinci zile de concediu medical, indemnizația este suportată de angajator. Începând cu a șasea zi, plata este preluată de stat, prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate. Cuantumul indemnizației se stabilește, de regulă, între 75% și 100% din media veniturilor realizate, procentul exact variind în funcție de natura afecțiunii.

În practică, există mai multe situații frecvente legate de concediul medical. De exemplu, dacă ai o afecțiune ușoară, precum gripa, și primești câteva zile de concediu, contractul tău de muncă se suspendă, iar în locul salariului primești indemnizația aferentă. În cazul unor probleme medicale mai grave, care necesită o perioadă mai lungă de recuperare, contractul rămâne suspendat pe toată durata absenței, însă nu poate fi încetat doar din acest motiv.

Dacă suferi un accident în afara locului de muncă, beneficiezi în continuare de concediu medical și de indemnizație, iar contractul este suspendat. În situația în care angajatorul face concedieri, nu poți fi disponibilizat pe durata concediului medical, cu excepția unor cazuri speciale, cum ar fi falimentul companiei.

De asemenea, nu ai voie să desfășori activitate profesională în altă parte în perioada concediului medical, deoarece acest lucru poate atrage sancțiuni sau chiar pierderea drepturilor. În plus, deplasările în afara țării nu sunt recomandate fără acordul medicului, existând riscul de a pierde indemnizația dacă nu respecți regulile.

Aspecte importante legate de concediul medical

Ceea ce este mai puțin cunoscut este faptul că perioada concediului medical se ia în calcul la vechimea în muncă. Prin urmare, nu pierzi ani din muncă din această cauză. Totodată, angajatorul nu are voie să te cheme la muncă sau să îți solicite să rezolvi sarcini în această perioadă.

Salariatul are și anumite responsabilități: este necesar să urmeze recomandările medicului și să fie disponibil în cazul unor eventuale controale. În anumite situații, autoritățile pot face verificări pentru a se asigura că perioada de concediu medical este respectată conform regulilor.

