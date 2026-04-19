Cum arată satul răsturnat din Gorj. Cum sunt mobilate căsuțele la interior și când îl poți vizita

De: Irina Maria Daniela 19/04/2026 | 09:10
Satul Răsturnat din Gorj poate fi considerat o minune a României! Este un loc neobișnuit, care a început să atragă tot mai mulți turiști dornici să vadă lucruri inedite. De la o căsuță răsturnată, un tânăr a reușit să construiască un întreg sat care poate fi vizitat de oricine.

Parcul tematic atrage tot mai mulți turiști dornici de imagini cât mai instagramabile. Curiozitatea este și mare, deoarece aici totul este pe dos, inclusiv mașinile parcate la loc de cinste.

Satul Răsturnat din Gorj

În această locație din Bumbești, casele sunt construite invers, adică cu susul în jos. Acoperișul este, practic, fixat în pământ și suține toată greutatea construcției. În interior, camerele sunt amenajate special pentru ca fotografiile turiștilor să fie inedite.

Pe podea nu se află nimic, iar pe tavan se află parchet și mobilă. Căsuțele sunt toate echipate cu cele necesare traiului, doar că nu se poate locui în ele. Bucătăriile sunt complet mobilate și dotate cu electrocasnice, dormitoarele au paturi mari, noptiere și veioze, iar băile sunt complet funcționale.

Evident, nu le poate folosi nimeni în afară de Spiderman!

Cât de sigur este Satul Răsturnat?

Ideea aceasta nu este una originală, în Europa existând și alte căsuțe răsturnate. Alex Ducu, cel care a venit cu această inițiativă, a construit prima casă în anul 2019. Aceasta avea 5 tone și a fost terminată în 2 luni. După feedback-ul pozitiv primit, a decis să construiască și mai multe căsuțe. Așa a luat naștere Satul Răsturnat, care a devenit unic în lume.

„Am vrut să facem un mic sat răsturnat. Ideea nu se regăsește în nicio țară din lume. După ce am construit căsuța răsturnată, au apărut multe păreri în mediul online că mai sunt construcții de acest fel în alte țări din lume. Asta m-a ambiționat și am început să lucrez la aceste căsuțe, dar nu am spus la nimeni. Am pus și o plasă ca să nu se vadă ce lucrăm, ca să nu ne fure altcineva ideea și să fim primii“, a mărturisit Alex Ducu.

Satul Răsturnat din Bumbești este realizat respectând normele de siguranță. Vopseaua folosită este ecologică și ar ține insectele la distanță. Ba mai mult, în acest parc tematic urmează să se construiască și un parc de aventură cu tiroliene pentru copii.

Când poți vizita Satul Răsturnat din Gorj

Locația inedită poate fi vizitată de luni și până duminică, între orele 09:00–20:00. Aici mai poți admira și Castelul Vrăjitoarelor, casa ștrumfilor, o sală de fitness răsturnată, o casă tradițională, zona de jocuri și multe alte atracții.

Satul are un total de 9 case, dar doar 7 dintre ele se pot vizita și la interior. Pentru a realiza toate aceste construcții, tânărul a muncit peste hotare câțiva ani. În prezent, este ajutat și de familia sa.

Toți cei care vin aici realizează zeci de selfie-uri și clipuri video cu care să se mândrească pe rețelele sociale.

