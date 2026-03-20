Cheile Băniței: Ghid complet pentru vizitare, obiective turistice și atracții

Cheile Băniței sunt situate în Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Coclovina. Se află în apropoerea Peșterii Bolii și au fost săpate de râul Bănița în același masiv calcaros. Aceste chei impresionează prin frumusețea lor rară și reprezintă unul dintre cele mai frumoase obiective turistice din România. Iată cum să ajungi aici și ce poți vizita în Cheile Băniței.

Despre Cheile Băniței

Rezervația naturală Cheile Băniței din Parcul Natural Grădiștea sunt deosebit de spectaculoase prin peisajul rar întâlnit. Stâncile sculptate de apă oferă o priveliște cu adevărat frumoasă, la fel și coloritul acesta. În plus, sunt zone în care stâncile acoperă parțial cheile, ca o umbrelă.

Deși scurte, aproximativ 250-300 de metri, Cheile Băniței sunt un loc foarte frumos de vizitat. Partea cea mai frumoasă este cea de la început. Pârâul Băniței a săpat un culoar îngust între pereții înalți de calcar alb, lucru care oferă un spectacol natural unic.

Acești pereți înalți de calcar alb formau, la un moment dat, o peșteră, al cărei tavan s-a prăbușit, așa că acum este un culoare îngust impresionant.

Cel mai ușor mod de a vizita cheile este să mergi prin apă, așa că ar trebui să ai ori cizme de cauciuc, ori încălțăminte potrivită cu talpă aderentă, ca să nu aluneci.

Traseul urmărește cursul de apă, iar la început, pe versantul drept, sunt niște cabluri de care te poți ajuta. Totuși, accesul este simplu. Mergând prin apă, ai cea mai bună priveliște, pentru că râul este micuț, iar în albia lui nu sunt pietre mari sau ascuțite, așa că trebuie doar să fii atent să nu aluneci.

A doua jumătate a Cheilor Băniței este accesibilă doar prin apă. La ieșirea din chei, pe partea stângă, vei vedea o cărare prin care poți vizita cheile de deasupra stâncilor. Cheile Băniței pot fi parcurse în 30 de minute.

Cum ajungi

Cheile Băniței se află la aproximativ 8 kilometri nord de Petroșani, în culoarul Bănița–Merișor–Baru, și sunt accesibile atât cu mașina, cât și cu trenul.

Dacă mergi cu mașina, urmează drumul E79 și ieși în satul Bănița, la circa 10 km înainte de Petroșani.

În intersecție vei observa o benzinărie, iar puțin mai înainte se află o parcare de unde se continuă pe jos. La doar 100 m de parcare, trecând un pod, vei intra efectiv în chei.

Drumul include și un drum forestier, trecând printr-o barieră de lemn și curtea din dreapta, apoi urmează poteca marcată până la Cheile Băniței.

Dacă preferi trenul, poți coborî la Halta Peștera Bolii și apoi poți să urci serpentinele care leagă stațiile Petroșani și Simeria până la chei.

Atracții și obiective turistice în zonă

Cheile Băniței pot fi vizitat în aproximativ 30 de minute, însă împrejurimile sunt frumoase și poți petrece mai multe zile în zonă, fie că alegi să te cazezi la pensiuni, case de vacanță sau cabane. Găsești prețuri și opțiuni pentru toate buzunarele și există tot felul de locuri potrivite pentru cupluri, familii cu copii sau grupuri extinse.

În apropierea cheilor vei găsi mai multe obiective turistice.

Peștera Bolii

Se află în orașul Petroșani și este unul dintre obiectivele turistice hunedorene importante. Peștera se află la un kilometru de șosea și poate fi străbătută fără să ai nevoie de echipament special pentru a coborî în subteran.

Drumul coboară dinspre Hațeg spre Petroșani și trece pe lângă dealul pe care se află ruinele cetății dacice de la Bănița, apoi ajunge în zona pârâului Jupânesei.

Peștera Bolii se numără printre puținele peșteri care pot fi parcurse de la un capăt la altul, iar asta datorită pârâului care o străbate. Numele peșterii bine de la Familia Bolia, care apare menționată într-un act de donație al regelui Sigismund, în anul 1.404. Voievodul Bolia din Țara Zarandului primea proprietăți de pământ și păduri în zonă, conform actului de donație.

Înăuntrul peșterii au fost descoperite mărgele și vase de lut, unelte din piatră și os care aparțin perioadei Paleoliticului, iar primele date despre această peșteră apar în anul 1838.

Sarmizegetusa Regia

Un alt loc pe care îl poți vizita în zonă este Sarmizegetusa Regia, fostă capitală și cel mai important centru militar, religios și politic al statului dac înainte de războaiele cu Imperiul Roman.

După ce romanii au cucerit Dacia, capitala a fost mutată la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, aflată la peste 40 de kilometri distanță. Ruinele vechii cetăți dacice Sarmizegetusa Regia sunt astăzi incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Rezervația de zimbri Hațeg-Silvuț

Dacă ajungi în zonă, nu rata Rezervația de zimbri Hațeg-Silvuț, care adăpostește șapte exemplare dintre cele mai mari mamifere ierbivore din Europa.

Este un loc frumos de vizitat, mai ales cu copiii. Rezervația este o subunitate a Direcției Silvice Hunedoara și este primul loc din România unde a reapărut zimbrul european.

Cel mai bătrân exemplar din rezervație este femela Spider Woman, care s-a născut pe 19.11.2011 și Romina, născută pe 9.07.2019.

De-a lungul anilor, s-au născut aici peste 50 de zimbri. Țarcul de zimbri din rezervație are o suprafață de aproximativ 10 hectare și este împărțit în două părți: una cu un teren deschis pentru vizitare, iar celălalt o pădure de cvercinee, unde zimbrii stau pe timp de noapte.

Parcul Național Retezat

Un al loc musai de vizitat dacă ești în zonă este Parcul Național Retezat, care oferă priveliști impresionante și o deconectare de la agitația lumii la oraș. Rezervația are peste 50 de lacuri glaciare, mii de specii de plante și sute de specii de păsări.

Dacă îți plac drumețiile, parcul Național Retezat este locul ideal în care să îți încarci bateriile. Se află în Munții Retezat-Godeanu din județul Hunedoara și are o suprafață de peste 38.000 de hectare, întinzându-se pe teritoriile a patru comune și orașe.

Ca să ajungi în zonă, urmează ruta DN 66A Vulcan-Lupeni-Câmpu lui Neag, DN 67D (Valea Cernei) sau DN 68, dinspre Caransebeș.

Sunt o mulțime de trasee montane și de drumeții pe care le poți face, indiferent de condiția fizică pe care o ai, de la începători până la experți.

Rezervația cuprinde mai multe masive muntoase care sunt accesibile, cu toate că au peste 2.000 de metri înălțime. Găsești și cascade, chei și lacuri glaciare, iar pe timp de vară este un univers extraordinar, care abia așteaptă să fie descoperit.

