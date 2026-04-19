Cât te costă să mori în 2026. Am făcut calculul complet și concluzia este următoarea: În România, e mai ieftin să trăiești!

De: Irina Vlad 19/04/2026 | 09:30
Există mai mulți factori care pot influența costurile unei înmormântări în România. De la locul de veci, contribuțiile pentru serviciile religioase până la cheltuielile pentru pachetele cu pomeni, familia defunctului trebuie să suporte cheltuieli importante. Noi am făcut calculul complet și concluzia este următoarea: În România, e mai ieftin să trăiești!

Începând cu 30 martie 2026, ajutorul de deces acordat de stat este de 9.192 lei (pentru pensionar sau asigurat) și 4.596 lei (pentru un membru de familie neasigurat). Din păcate, în multe cazuri, acești bani acoperă doar parțial costurile reale ale unei înmormântări. Familia defunctului este nevoită să suporte din propriul buzunar cheltuieli suplimentare.

Cât costă o înmormântare în România

Costul începe, evident, cu locul de veci, iar diferențele sunt semnificativ. În funcție de perioada dreptului de folosință asupra gropii din cimitir, fără a deveni proprietarul terenului, prețurile diferă, în funcție de zona în care se află cimitirul:

  • drept de folosință pe 7 ani – 500 – 2.000 de lei (tarife de stat)
  • drept de folosință pe 25-40 de ani – 1.500 lei – 5.000 lei
  • piața liberă (revânzare) – 10.000 – 30.000 lei.

În România, eliberarea certificatului de deces nu costă bani, însă, există alte coturi administrative și acte care se plătesc. Certificatul medical constatator (în cazul decesului acasă) poate costa între 200 și 500 de lei, taxa capelă: aproximativ 555 de lei, taxa de cimitir: între 585 – 800 lei și taxă întreținere anuală: între 20 și 50 de lei pe loc de veci.

Servicii funerare

În funcție de pachetul ales (economic, standard, premium), costurile influențează decisiv costul total. Varianta economică a serviciilor funerare, care acoperă strictul necesar, costă aproximativ 5.100 de lei. Pachetul standard poate costa între 7.400 și 9.000 de lei, în timp ce varianta premium pornește de la 10.000 de lei și poate depăși 22.000 de lei. De asemenea, un pachet de servicii funerare complete pentru incinerare costă, în medie, între 6.000 și 7.500 de lei.

În ceea ce privește tradițiile și serviciile religioase, acestea au și ele un cost considerabil, de la taxa plătită la biserică, la preot, dascăl, clopotar, până la pomeni, masa după înmormântare și parastase.

Taxa de la biserică (preot, dascăl, clopotar) este de aproximativ 500 – 1.500 de lei, în funcție de parohie. Costul pomenei de după înmormântare variază în funcție de locație, meniu și numărul persoanelor de la masă. În funcție de preferințe și posibilitățile financiare, pomana se poate face sub forma unei mese la local sau acasă sau a unor pachete cu mâncare.

Un set complet (3 colive mari + colaci) costă în jur de 600 – 900 lei. Un meniu de catering sau la restaurant costă între 80 și 150 de lei/persoană. Pentru 40 de persoane, costurile totale pot ajunge la aproximativ 4.000 și 6.000 de lei.

Pachetele de pomană de după înmormântare costă între 20-50 de lei/pachet. Biserica pune accent pe colivă, colac, vin și lumânări, însă acestea se fac în funcție de posibilitățile financiare ale familiei, nefiind o condiție impusă.

Calendarul pomenilor (primul an)

După costurile ceremoniei de înmormântare urmează ritualul pomenilor (care durează 7 ani). Prima pomană se face la 9 zile de la deces, apoi la 40 de zile, 6 luni și un an.

Parastasul de 40 de zile este considerat cel mai important, care marchează încheierea călătoriei sufletului. Se oferă de pomană și se cheamă preotul care sfințește masa și spune o rugăciune pentru sufletul răposatului. Costul este similar cu cel de la înmormântare – dacă se face masă la restaurant, aproximativ 3.000 – 5.000 de lei.

Așadar, costurile totale ale unei înmormântări în România, în 2026, variază semnificativ, pornind e de la un minim de 7.000 – 9.000 de lei și putând depăși cu ușurință 18.000 – 30.000 de lei.

 

