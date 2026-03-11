Acasă » Știri » Ce salarii au cei care lucrează în armată. A început înscrierea pentru posturi

De: Denisa Crăciun 11/03/2026 | 11:52
Ce salarii au cei care lucrează în armată. A început înscrierea pentru posturi
Ce spune Ministrul Apărării / FOTO: Shutterstock

Au început înscrierea la învățământul militar și recrutarea pentru posturile disponibile în domeniul armatei. Angajații au salarii uriașe și diferă de la un grad la altul. 

Grila cu salariile pe care le au cei care lucrează în cadrul armatei a fost publicată. Ministrul Apărării a anunțat că oficial au început înscrierile pentru învățământul militar și totodată și recrutările pentru posturile puse la dispoziție.

Veniturile sunt diferite de la un grad la altul, dar și în funcție de alte componente. De exemplu, un soldat cu experiență are salariul minim de bază în jur de 3.523 de lei și poate ajunge până la 4.689 de lei.

Salarii armată

Ce salariu are un angajat la armată

Salariile în cadrul armatei sunt variate. În mod normal venitul unui angajat este mai mare deoarece pe lângă pachetul de bază se adaugă mai multe componente esențiale. Printre ele se numără și solda de grad, norma de hrană și diverse bonusuri care se acordă pentru condițiile de muncă, clasă sau fidelitate. De asemenea, se oferă compensație și de chirie, în cazul în care angajatul nu beneficiază de o casă de serviciu.

Norma de mâncare, de exemplu, se plătește cu 1.000 de lei pe lună, iar pentru cei care nu au o locuință și li se oferă o chirie și pentru asta în orașele mari compensația poate ajunge și la 1.500-3.000 de lei lunar.

Lista cu salarii este clasificată în funcție de grad. Soldații și gradații profesioniști (SGP), care includ soldați, fruntași și caporali primesc lunar 3.523 – 4.689 lei. Subofițerii au un salariu de bază de 4.577 – 6.834 lei . Maiștri militari au în jur de 4.337 – 6.869 lei net. Ofițerii care au funcții de execuție au un salariu de 5.261 – 10.565 lei, iar cei de comandă au mai mult, și anume 5.563 – 29.517. Funcționarii publici de execuție au 4.862 – 13.807 lei, cei de comandă, în schimb, primesc lunar 11.627 – 21.312 lei. Personalul civil funcționar de execuție are pachetul de bază de 2.685 – 8.784 lei și cel de comandă 3.843 – 15.322 lei.

Au început înscrierile la școala militară

Din data de 9 martie au început înscrierile pentru învățământul militar. Cele care au luat startul sunt instituțiile militare și civile de învățământ superior – OFIȚERI, învățământul superior medical – SUBOFIȚERI SANITARI și învățământul postliceal militar – MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI, conform Ministrului Apărării.

VEZI ȘI: Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari pe an”

Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari pe an”

