Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul

Călin Donca, eliminat de la Survivor? Fanii show-ului momentului sunt puși pe jar, după teaser-ul care a apărut pentru episodul următor. Luptătorul din echipa Faimoșilor s-a accidentat și există foarte mari șanse să părăsească competiția. Toate detaliile în articol.

Competiția Survivor reușește să își țină telespectatorii cu sufletul la gură de la o ediție la alta. Conflictele și controversele au apărut încă din primele ediții, iar acum există o nouă ipoteză care zguduie echipa Faimoșilor: Călin Donca pleacă?

Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor?

În teaser-ul cu părți importante din ediția care urmează, Călin Donca a căzut dintr-un palmier și s-a accidentat. În filmare se poate vedea cum Faimosul se chinuie să se deplaseze și este transportat către o barcă, cel mai probabil pentru a fi dus undeva unde să i se ofere îngrijiri. Acestea fiind spuse, apare întrebarea: concurentul va părăsi competiția din cauza rănilor pe care le-a suferit? Fanii așteaptă cu nerăbdare ediția în care vor afla deznodământul.

Cine conduce din umbră tribul Faimoșilor, de fapt

După cum vă spuneam, conflictele au apărut încă din primele ediții. Tensiunile au atins cote alarmante în echipa Faimoșilor, iar la consiliul de săptămâna trecut atmosfera a devenit tensionată. Înainte de a-și exprima voturile, Călin Donca și Cristian Boureanu și-au aruncat critici și reproșuri grele.

Ei bine, în timp ce Călin Donca și Cristian Boureanu își dispută supremația, în realitate un al treilea personaj trage, de fapt, toate sforile și este cu adevărat liderul grupului. Tăcut, din umbră, acesta conduce tribul Faimoșilor și îi lasă pe cei doi masculi să se certe între ei (VEZI AICI CINE).

