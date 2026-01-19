Acasă » Știri » Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 13:34
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026

În ediția de duminică, 18 ianuarie 2026, Călin Donca și Larisa Uță au devenit subiect de discuție printre Faimoșii de la Survivor 2026. Cei doi au ajuns la cuțite, momente în care afaceristul a fost acuzat că ar fi încercat o apropiere intimă cu două dintre colegele sale. 

Condițiile vitrege, foamea și oboseala își pun amprenta asupra tuturor concurenților de la Survivor 2026, motiv pentru care spiritele s-au încins în tabăra „Faimoșilor”. La mijloc ar fi fost vorba despre anumite momente de slăbiciune ale lui Călin Donca, momente în care s-a lăsat dus de val și ar fi flirtat cu alte concurente.

Acuzații de adulter în tabăra „Faimoșilor” de la Survivor 2026

În ediția de duminică, 18 ianuarie 2026, tensiunile dintre Larisa Uță și Călin Donca au ieșit la suprafață. Naba Salem a fost cea care a mărturisit că afaceristul s-ar simți în pericol deoarece colega lui l-ar fi prins pe picior greșit în timp ce filtra cu Marina Dina și Roxana Condurache. În apărarea sa, Călin Donca a negat toate zvonurile.

„După ce m-am dat la Roxana, după spusele ei, am trecut la Marina. Am stat și cu Marina, am vorbit și cu Marina, m-a văzut mergând după lemne, după una, alta, e ceva suspect acolo, în ochii ei (…) Acum, situația e în felul următor: eu dorm între Marina și Yasmin“, a fost explicația lui Călin Donca.

Călin Donca și Larisa Uță au ajuns la cuțite/ sursă foto: social media

Așa cum era de așteptat, acuzațiile de adulter au ajuns și la urechile Oriandei, soția lui Călin Donca. Femeia nu își face nicio grijă în ceea ce privește conduita personală a soțului ei, în special în relațiile pe care le-a format cu o parte din colegele din tabăra „Faimoșilor”.

„Îl cunosc de 18 ani, este un om extraordinar de politicos, respectă femeile, conflictul care a apărut între el și Larisa… în viața reală nu există așa ceva. De 18 ani suntem împreună. Îl știu, am încredere în acțiunile lui. Tot ceea ce a făcut acolo a fost foarte bine pentru evoluția lui, pentru o experiență plăcută și nimic spre răul nostru ca relație”, a mai spus soția afaceristului.

De asemenea, Orianda este de părere că – în condițiile de pe insulă – o apropiere intimă dintre un bărbat și o femei este aproape imposibilă.

„Într-adevăr, zvonurile, bârfele și minciunile circulă cel mai repede, mai ales la noi în România. Vă spun că într-o situație ca și a lor, unde mănâncă foarte puțin, sunt foarte nervoși, lucrează foarte mult la competiții, nimeni nu stă să se gândească la partea intimă.

Nu există natural partea asta pentru că ei sunt în instinct de supraviețuire. Vorbele care s-au dus mai departe cred că au pornit de la Larisa, care tot acuza că știe ea ceva, că a văzut ea ceva. Dacă ea ar fi văzut ceva, inclusiv camerele ar fi văzut ceva și atunci ar fi putut să arate imagini dintre ei”, a declarat Orianda, soția lui Călin Donca, într-un interviu.

„Blat” la Survivor 2026. Dovada că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige duelul de eliminare de azi-noapte

Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă

