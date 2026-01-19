Acasă » Știri » „Blat” la Survivor 2026. Dovada că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige duelul de eliminare de azi-noapte

„Blat" la Survivor 2026. Dovada că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige duelul de eliminare de azi-noapte

De: Alina Drăgan 19/01/2026 | 11:03
Blat la Survivor 2026. Dovada că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige duelul de eliminare de azi-noapte
„Blat” la Survivor 2026 /Foto: Captură Antena 1
O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 6 al competiției, din data de 17 ianuarie, Iulia Istrate a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Însă, eliminarea acesteia a adus și numeroase acuzații de blat. Fanii show-ului de la Antena 1 au observat că totul a fost aranjat, iar Iulia nu a vrut să câștige și a „vândut” meciul pentru ca Niky să rămână în concurs.

Echipa Războinicilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție. Ca de fiecare dată, primul concurent nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea. Astfel, Războinicii au hotărât ca duelul să se dea între Niky Salman și Iulia Istrate, cele două concurente acuzate că strică vibe-ul echipei din cauză că sunt puse mereu pe ceartă și reproșuri.

„Blat” la Survivor 2026

Ultimul duel de eliminare de la Survivor 2026 a fost jucat de Niky Salman și Iulia Istrate. Confruntarea dintre cele două s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea lui Niky. Astfel, după doar două săptămâni de competiție, Iulia a părăsit Survivor 2026.

Însă meciul Războinicelor a atras atenția și a ridicat acuzații de „blat”. Mulți dintre fanii competiției au acuzat-o pe Iulia că nu și-a dat silința și a pierdut intenționat. Deși Iulia s-a mișcat foarte bine pe traseu, aceasta a încetinit mereu ritmul la proba finală și i-a oferit avantaj adversarei.

„Blat” la Survivor 2026 /Foto: Captură Antena 1

Dovada clara că a fost „blat” și că Iulia a „vândut” meciul pentru ca Niky să rămână în concurs se vede înainte de finalul primului duel, când Iulia trebuia să bage a doua minge de volei la coș. Ei bine, în acel moment a încetinit ritmul și s-a uitat la Niky, lăsându-i timp concurentei să fie ea cea care câștigă punctul.

„Schema” s-a repetat și în cazul celui de-al doilea joc. Mai mult, la final, Iulia mimează supărarea, deși râde și o ia pe Niky în brațe. Fanii emisiunii au observat și ei că Războinica s-a lăsat bătută și au punctat asta.

Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige duelul de eliminare /Foto: Captură Antena 1

„S-a văzut de pe Lună că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige”; „S-a lăsat, s-a văzut că vrea să plece. Da de ce a mai venit atunci”; „Cam prea evident. Lasă, dacă vor oamenii să plece e treaba lor. Survivor înseamnă să lupți până la capăt, eu așa am înțeles”; „Bună pe traseu, aseară s-a văzut că nu a vrut să joace”; „Iulia a jucat tot ca Iustin, a vrut să plece și a plecat”; „Chiar a vrut să plece”, „A vrut să iasă, nu a jucat deloc aseară! Se vede clar”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026

Cine conduce din umbră tribul Faimoșilor, de fapt. Călin Donca nu a mai putut răbda și i-a dat ‘fatala’ lui Boureanu

