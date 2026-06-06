Bancul sfârșitului de săptămână | Ce face mama în 20 de ani...

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, perfect pentru a-ţi aduce zâmbetul pe buze în mijlocul weekend-ului. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
Unei mame ii trebuie 20 de ani, ca dintr-un băiețel să facă un bărbat adevărat, apoi apare una care-l tâmpește în 10 minute!
Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…
Un deținut care furase 10 kg de aur, pe care nu il găsise Poliția, îi scrie soției:
– Dragă, în grădina din spatele casei nu săpa, că știi tu de ce.
Poliția îi citește scrisoarea, vine cu utilaje și sapă toată grădina. Nu găsesc nimic.
A doua zi, deținutul îi scrie din nou soției:
– Dragă, acum poți să plantezi roșiile.
Doi tipi stau de vorbă:
– Mi-am luat pisică în sfârșit.
– Pentru ce?
– Soția se temea de șoareci
– Păi aveți șoareci?
– Da. Eu i-am adus de la țară.
– De ce?
– Pentru că voiam pisică și nevastă-mea nu voia.
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