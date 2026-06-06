Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | Ce face mama în 20 de ani…

Bancul sfârșitului de săptămână | Ce face mama în 20 de ani…

De: David Ioan 06/06/2026 | 17:55
Bancul sfârșitului de săptămână | Ce face mama în 20 de ani...
Bancul sfârșitului de săptămână | Ce face mama în 20 de ani...
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, perfect pentru a-ţi aduce zâmbetul pe buze în mijlocul weekend-ului. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Unei mame ii trebuie 20 de ani, ca dintr-un băiețel să facă un bărbat adevărat, apoi apare una care-l tâmpește în 10 minute!

Alte bancuri amuzante

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

Un deținut care furase 10 kg de aur, pe care nu il găsise Poliția, îi scrie soției:
– Dragă, în grădina din spatele casei nu săpa, că știi tu de ce.
Poliția îi citește scrisoarea, vine cu utilaje și sapă toată grădina. Nu găsesc nimic.
A doua zi, deținutul îi scrie din nou soției:
– Dragă, acum poți să plantezi roșiile.

Doi tipi stau de vorbă:
– Mi-am luat pisică în sfârșit.
– Pentru ce?
– Soția se temea de șoareci
– Păi aveți șoareci?
– Da. Eu i-am adus de la țară.
– De ce?
– Pentru că voiam pisică și nevastă-mea nu voia.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Te dai mare bucătăreasă

Bancul de weekend | „Tati, merg și eu cu tine la femei?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Te dai mare bucătăreasă
Bancuri
BANCUL ZILEI | Te dai mare bucătăreasă
Bancul de weekend | „Tati, merg și eu cu tine la femei?”
Bancuri
Bancul de weekend | „Tati, merg și eu cu tine la femei?”
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se...
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”
Gandul.ro
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de...
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă,...
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Click.ro
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o...
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Digi 24
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat...
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”
Gandul.ro
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună...
ULTIMA ORĂ
Răzvan Lucescu, declarație emoționantă la două luni de la moartea tatălui său: „A fost sentimentul ...
Răzvan Lucescu, declarație emoționantă la două luni de la moartea tatălui său: „A fost sentimentul cel mai greu”
Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac. Sunt morți și răniți
Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac. Sunt morți și răniți
Trei zodii renasc din propria cenușă. Norocul le schimbă viața complet
Trei zodii renasc din propria cenușă. Norocul le schimbă viața complet
Cum l-a convins Andreea Bostănică pe fanul obsedat să facă scandal la concertul Iulianei Beregoi: ...
Cum l-a convins Andreea Bostănică pe fanul obsedat să facă scandal la concertul Iulianei Beregoi: „Ea mă manipula”
Nicușor Dan, despre drona din Portul Constanța: „A fost ucraineană, dar responsabilă este Rusia”
Nicușor Dan, despre drona din Portul Constanța: „A fost ucraineană, dar responsabilă este Rusia”
Imagini apocaliptice lângă București. A plouat în câteva zile cât pentru două luni, iar străzile ...
Imagini apocaliptice lângă București. A plouat în câteva zile cât pentru două luni, iar străzile au fost înghițite de ape
Vezi toate știrile