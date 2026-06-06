Bancul sfârșitului de săptămână | Ce face mama în 20 de ani...

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, perfect pentru a-ţi aduce zâmbetul pe buze în mijlocul weekend-ului. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Unei mame ii trebuie 20 de ani, ca dintr-un băiețel să facă un bărbat adevărat, apoi apare una care-l tâmpește în 10 minute!

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Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.

Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat?

– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…

– Condoleanțele mele…

– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…

– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…

– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…

– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…

– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

Un deținut care furase 10 kg de aur, pe care nu il găsise Poliția, îi scrie soției:

– Dragă, în grădina din spatele casei nu săpa, că știi tu de ce.

Poliția îi citește scrisoarea, vine cu utilaje și sapă toată grădina. Nu găsesc nimic.

A doua zi, deținutul îi scrie din nou soției:

– Dragă, acum poți să plantezi roșiile.

Doi tipi stau de vorbă:

– Mi-am luat pisică în sfârșit.

– Pentru ce?

– Soția se temea de șoareci

– Păi aveți șoareci?

– Da. Eu i-am adus de la țară.

– De ce?

– Pentru că voiam pisică și nevastă-mea nu voia.

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Bancul de weekend | „Tati, merg și eu cu tine la femei?”