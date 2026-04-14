Brigitte Pastramă, la un pas de divorț! După ce a primit un semn de la Dumnezeu, l-a iertat pe Florin

Brigitte și Florin Pastramă au traversat o perioadă tensionată în relația lor, ajungând foarte aproape de separare. Vedeta a dezvăluit, recent, care a fost motivul pentru care și-ar fi luat rămas bun de la actuala căsnicie.

Brigitte a ales să fie sinceră și a vorbit deschis despre ceea ce se întâmplă în viața ei de cuplu. Ea a mărturisit că relația cu Florin a fost pusă la încercare de mai multe dificultăți, iar despărțirea părea iminentă. Cu toate acestea, ambii au găsit resursele necesare pentru a depăși momentele critice și pentru a continua împreună.

Brigitte Pastramă, la un pas de divorț!

Deși la prima vedere părea că relația lor funcționează fără probleme, în realitate situația era cu totul alta. Invitată în cadrul unei emisiuni, Brigitte Pastramă a făcut mărturisiri neașteptate, susținând că s-a gândit serios la divorț după ce soțul ei a avut un comportament nepotrivit față de ea în public.

Florin Pastramă a umilit-o, în public, pe Brigitte

Bruneta era hotărâtă să pună punct căsniciei, însă lucrurile s-au schimbat în momentul în care a simțit că a primit un semn divin. Din acel moment, vedeta a ales să mai acorde o șansă relației, nu neapărat pentru că Florin Pastramă ar fi meritat, ci din dorința de a-i demonstra lui Dumnezeu că ea însăși a evoluat și s-a schimbat.

„Am vrut să divorțez de el pentru că m-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe din astea publice. Am zis «Atât am putut să accept și gata, divorțez». În momentul în care ne-am despărțit, chiar aveam introdus la notar divorțul, vreau să spun că eram pe patul de spital, îmi făcusem o operație și m-am trezit la 5 și jumătate dimineață și am văzut o mână pe perete, exact ca în Biblie, care scria «Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.». Și am zis «Doamne, nu mă despart, dar nu pentru că el merită, ci pentru că vreau să îți arăt că eu m-am schimbat»”, a mărturisit Brigitte Pastramă, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Relația celor doi s-a consolidat în timp

În plus, Brigitte Pastramă a recunoscut că relația lor a fost marcată de numeroase încercări, însă, în timp, Florin Pastramă a învățat să îi fie un sprijin real și să îi rămână alături. În prezent, lucrurile s-au echilibrat, atât în viața personală, cât și pe plan profesional, iar această stabilitate reprezintă un motiv de liniște și satisfacție pentru amândoi.

„Era să ne despărțim pentru că într-un fel a fost vina lui, dar cu chestia asta ne-am dat seama că trebuie să fim mai responsabili, că banii nu cresc în copaci. Și-a dat seama și el că a venit rândul lui să mă sprijine pe mine. Până atunci mai mult l-am sprijinit eu și pe soțul meu și pe familia lui, pe care i-am ajutat mult. Vine vremea când rolurile trebuie să se schimbe și a înțeles că era rândul lui”, a mai adăugat Brigitte.

