Brigitte Pastramă, la un pas de divorț! După ce a primit un semn de la Dumnezeu, l-a iertat pe Florin

Brigitte și Florin Pastramă au traversat o perioadă tensionată în relația lor, ajungând foarte aproape de separare. Vedeta a dezvăluit, recent, care a fost motivul pentru care și-ar fi luat rămas bun de la actuala căsnicie.
Brigitte a ales să fie sinceră și a vorbit deschis despre ceea ce se întâmplă în viața ei de cuplu. Ea a mărturisit că relația cu Florin a fost pusă la încercare de mai multe dificultăți, iar despărțirea părea iminentă. Cu toate acestea, ambii au găsit resursele necesare pentru a depăși momentele critice și pentru a continua împreună.
Deși la prima vedere părea că relația lor funcționează fără probleme, în realitate situația era cu totul alta. Invitată în cadrul unei emisiuni, Brigitte Pastramă a făcut mărturisiri neașteptate, susținând că s-a gândit serios la divorț după ce soțul ei a avut un comportament nepotrivit față de ea în public.
Bruneta era hotărâtă să pună punct căsniciei, însă lucrurile s-au schimbat în momentul în care a simțit că a primit un semn divin. Din acel moment, vedeta a ales să mai acorde o șansă relației, nu neapărat pentru că Florin Pastramă ar fi meritat, ci din dorința de a-i demonstra lui Dumnezeu că ea însăși a evoluat și s-a schimbat.
„Am vrut să divorțez de el pentru că m-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe din astea publice. Am zis «Atât am putut să accept și gata, divorțez». În momentul în care ne-am despărțit, chiar aveam introdus la notar divorțul, vreau să spun că eram pe patul de spital, îmi făcusem o operație și m-am trezit la 5 și jumătate dimineață și am văzut o mână pe perete, exact ca în Biblie, care scria «Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.».
Și am zis «Doamne, nu mă despart, dar nu pentru că el merită, ci pentru că vreau să îți arăt că eu m-am schimbat»”, a mărturisit Brigitte Pastramă, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.
În plus, Brigitte Pastramă a recunoscut că relația lor a fost marcată de numeroase încercări, însă, în timp, Florin Pastramă a învățat să îi fie un sprijin real și să îi rămână alături. În prezent, lucrurile s-au echilibrat, atât în viața personală, cât și pe plan profesional, iar această stabilitate reprezintă un motiv de liniște și satisfacție pentru amândoi.
„Era să ne despărțim pentru că într-un fel a fost vina lui, dar cu chestia asta ne-am dat seama că trebuie să fim mai responsabili, că banii nu cresc în copaci. Și-a dat seama și el că a venit rândul lui să mă sprijine pe mine. Până atunci mai mult l-am sprijinit eu și pe soțul meu și pe familia lui, pe care i-am ajutat mult. Vine vremea când rolurile trebuie să se schimbe și a înțeles că era rândul lui”, a mai adăugat Brigitte.
