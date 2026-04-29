Valentin Sanfira, săgeata pentru Codruța Filip. Mesajul care a pus internetul pe jar: „Suferința e în suflet”

Valentin Sanfira continuă să le atragă atenția fanilor lui cu postările pe care le face. Artistul a transmis un mesaj care a stârnit un val de reacții din partea internauților care s-au dus cu gândul direct la Codruța Filip. După ce artiștii au divorțat, fanii lor sunt extrem de atenți la fiecare postare și fiecare mesaj subliminal pe care aceștia l-ar putea transmite. Sanfira nu a lăsat lucrurile așa și le-a răspuns celor care l-au criticat.

Valentin Sanfira, mesaj ascuns pentru Codruța Filip?

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira continuă să fie subiectul preferat la românilor, cu toate că a trecut ceva vreme de când a ieșit la iveală. Fanii lor au fost cei mai uimiți să afle de separarea celor doi artiști, mai ales că nu existau semne că lucrurile ar merge prost între ei. După ce s-a întors din competiția Desafio, Codruța i-a spus „Adio!” lui Sanfira și a părăsit căminul conjugal chiar în a doua zi de Crăciun, pe data de 26 decembrie 2025.

Acum că povestea celor doi a ieșit la suprafață, oamenii sunt din ce în ce mai atenți la ceea ce postează Sanfira și Filip pe rețelele de socializare și intepretează fiecare mesaj. Recent, artistul de muzică populară a făcut o postare care a stârnit un val de reacții. Este vorba despre o pildă veche, după cum chiar el spune, care pare inofensivă, dar care le-a dai idei urmăritorilor lui.

Fanii au sărit rapid să interpreteze ceea ce ar fi vrut artistul să transmită prin această pildă veche. În timp ce unii l-au apreciat, alții au sărit în apărarea Codruței Filip.

„Am o curiozitate! Sufletul te doare pentru Codruța? Să ne lăudăm că strălucim, e ușor! Dar să fim empatici, se poate? Ca fost soț al Codruței, m-aș fi așteptat să-i iei apărarea în fața celor ce au lovit cu atâta ură în ea! Nu te mișcă deloc s-o vezi cât suferă? Că ați divorțat, asta e! Voi vă știți motivele adevărate, dar să nu-ți aperi fosta soție…. așa ca lasă strălucirea asta.”, este o parte din comentariul unui internaut.

Răspunsul lui Sanfira a venit neașteptat și extrem de sincer. Artistul nu s-a mai ascuns și a recunoscut că nu este bine după divorț.

„Suferința este în suflet și între pereții casei tale”, a spus Valentin Sanfira.

