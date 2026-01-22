Acasă » Știri » Se schimbă legea. Ce îi așteaptă pe cei care nu-și plătesc amenzile

Se schimbă legea. Ce îi așteaptă pe cei care nu-și plătesc amenzile

De: David Ioan 22/01/2026 | 14:42
Se schimbă legea. Ce îi așteaptă pe cei care nu-și plătesc amenzile
Se schimbă legea. Ce îi așteaptă pe cei care nu-și plătesc amenzile

Românii care nu achită amenzile contravenționale timp de un an ar putea fi obligați de instanță să plătească o amendă penală sau să efectueze muncă în folosul comunității, conform unui proiect legislativ aflat în consultare publică.

Măsura este inclusă într-un act normativ propus de Ministerul Dezvoltării, care urmărește creșterea capacității financiare a autorităților locale.

Se schimbă legea

Documentul prevede că persoanele care nu își achită amenzile contravenționale în termen de 12 luni de la comunicarea procesului-verbal pot ajunge în fața instanței, care ar putea decide fie transformarea sancțiunii în muncă în folosul comunității, fie aplicarea unei amenzi penale. Această posibilitate a generat reacții critice din partea organizațiilor pentru drepturile omului.

Ce pot păţi cei care nu îşi plătesc amenzile

Într-un comunicat transmis miercuri, organizaţia nonguvernamentală APADOR-CH solicită eliminarea prevederii care permite transformarea amenzilor contravenționale neplătite în sancțiuni penale, argumentând că aceasta contravine legislației penale și Constituției. Organizația susține că introducerea unei astfel de măsuri ar crea în mod artificial noi „infractori”.

„APADOR-CH cere Guvernului să renunțe la propunerea de modificare a Codului administrativ, care prevede transformarea amenzilor contravenționale neplătite în amenzi penale. Potrivit proiectului pe care Guvernul vrea să-și asume răspunderea la finalul acestei luni, neplata unei amenzi contravenționale timp de 12 luni ar permite instanței să dispună fie muncă în folosul comunității, fie aplicarea unei amenzi penale.

APADOR-CH atrage atenția că amenda penală este o sancțiune specifică dreptului penal și poate fi aplicată exclusiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, nu a unei contravenții. În prezent, legislația română nu califică neplata unei amenzi contravenționale drept infracțiune, iar transformarea unei datorii într-o sancțiune penală contravine principiilor fundamentale ale dreptului penal.

Prin această modificare, Guvernul ar încălca prevederile Codului penal și ale Constituției. APADOR-CH consideră că soluția propusă creează artificial noi „infractori” și solicită eliminarea acestei prevederi din proiectul de act normativ aflat momentan în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Dezvoltării”, a transmis miercuri organizația nonguvernamentală.

Ce îi așteaptă pe cei care nu-și plătesc amenzile

Proiectul de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 introduce noi alineate la articolul 28, stabilind procedura prin care amenzile neachitate sunt transmise de organul fiscal către instanță.

Conform textului propus, dacă în termen de 12 luni de la comunicarea procesului-verbal amenda nu este achitată, judecătoria competentă poate decide transformarea sancțiunii în muncă în folosul comunității sau în amendă penală, cu termen de plată de 60 de zile.

APADOR-CH solicită eliminarea literei b), argumentând că aplicarea unei amenzi penale pentru o faptă care nu este prevăzută ca infracțiune încalcă principiile legalității sancțiunilor.

„Amenda penală este o sancțiune penală, care nu poate fi aplicată decât pentru săvârșirea unei infracțiuni, nu si pentru săvârșirea unei contravenții. Deocamdată, nu este prevăzută in nicio lege o infracțiune care sa constea in neachitarea amenzii contravenționale in termen de 12 luni de la data comunicări procesului-verbal de constatare a contravenției. Practic, e foarte greu de acceptat ca simpla neplata unei datorii sa constituie infracțiune (exista o excepție, in art. 6/1 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca este infracțiune fapta de reținere și neplată a anumitor impozite și contribuții – dar, in acel caz, infracțiunea este prevăzută într-o anumita lege; in cazul fata, in nicio lege nu se prevede ca e infracțiune neplata amenzii contravenționale intr-un anumit termen.). Doar daca era prevăzută in lege o astfel de infracțiune, se putea stipula aplicarea unei amenzi penale.

Ca atare, nu se pot prevedea sancțiuni penale (inclusiv amenda penala) pentru comiterea unor contravenții, adică pentru fapte care nu sunt prevăzute de lege ca fiind infracțiuni.

Potrivit art. 1 si 2 din Codul penal, nicio persoană nu poate fi sancționată penal (inclusiv prin aplicarea unei amenzi penale) pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală, ca infracțiune, la data când a fost săvârșită.

În concluzie, prin introducerea acelui text, care prevede posibilitatea sancționării penale (prin amenda penala) a unei fapte care nu e prevăzută de lege ca fiind infracțiune sunt încălcate art. 1 si 2 din Codul penal si, astfel, este încălcat art. 1 al. 5 din Constituție”, se arată în motivarea organizaţiei.

CITEŞTE ŞI: Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut deja anunțul oficial

Amendă de peste 500 lei, în 2026, pentru toți șoferii români care nu au acest obiect în mașină

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”
Știri
De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”
Cum i-a dat de gol micuțul Milan pe Iancu Sterp și Denisa că nu își vor boteza băiețelul? „Măi, copile”
Știri
Cum i-a dat de gol micuțul Milan pe Iancu Sterp și Denisa că nu își vor boteza băiețelul?…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”
Gandul.ro
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15 ani și cum au executat-o. Poliția a organizat patrule pentru a-l proteja pe minorul de 13 ani de furia localnicilor
Adevarul
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
Când se folosesc corect luminile de avarie și „metoda românească”
Promotor.ro
Când se folosesc corect luminile de avarie și „metoda românească”
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Scule Parkside la Kaufland: ustensila electică fără fir, vedeta meșterilor, din nou în ofertă
go4it.ro
Scule Parkside la Kaufland: ustensila electică fără fir, vedeta meșterilor, din nou în ofertă
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”
Gandul.ro
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”
De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”
Cum i-a dat de gol micuțul Milan pe Iancu Sterp și Denisa că nu își vor boteza băiețelul? „Măi, ...
Cum i-a dat de gol micuțul Milan pe Iancu Sterp și Denisa că nu își vor boteza băiețelul? „Măi, copile”
Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”
Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”
Pensionarii care pot rămâne fără pensie până pe 31 martie. Au început verificările
Pensionarii care pot rămâne fără pensie până pe 31 martie. Au început verificările
E teroare în Cenei, după ce Mario Alin a fost ucis. Localnicii nu-și mai lasă copiii la școală, ...
E teroare în Cenei, după ce Mario Alin a fost ucis. Localnicii nu-și mai lasă copiii la școală, după ce un suspect a fost eliberat
Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația
Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația
Vezi toate știrile
×