Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut deja anunțul oficial

După mai bine de o săptămână de ninsori, ger și temperaturi scăzute, majoritate lacurilor din Capitală și din țară au fost acoperite cu un strat de gheață. Au existat cazuri în care bucureștenii s-au aventurat inconștient pe lac, fără să realizeze pericolul din spatele distracției. Autoritățile trag un semnal de alarmă în rândul cetățenilor și avertizează că amenzile pentru aceste abateri ajung până la 1.500 de lei.

Cu gândul de a patina, de a se plimba sau pur si simplu de a face o „nebunie”, există mulți oameni care se aventurează inconștient pe lacuri înghețate. Nu de puține ori au existat cazuri în care distracția s-a sfârșit tragic. Pentru a preîntâmpina astfel de situații în aceste zile, polițiștii patrulează parcurile și zonele unde există lacuri.

Distracție cu riscuri majore și amenzi pe măsură

Recent, mai mulți tineri (dornici de senzații tari) au fost prinși pe picior greșit, în timp ce se aventurau pe luciul de apă înghețat de pe Lacul Morii din cartierul Crângași. Polițiștii care patrulau în zonă au fost pe fază, au intervenit și i-au adus rapid la mal. Pe o rețea de socializare, reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au transmis un mesaj de avertizare pentru a descuraja plimbările pe lacurile înghețate și pentru a sublinia faptul că astfel de abateri se sancționează cu amenzi de până la 1.500 de lei.

„NU INTRAȚI PE LUCIUL DE APĂ ÎNGHEȚAT! SE SPARGE! Este periculos! Stratul de gheață nu este gros și riști să se spargă cu tine. Polițiștii locali supraveghează promenada Lacului Morii și intervin rapid atunci când văd persoane care se aventurează. Și aseară au scos câțiva inconștienți aflați pe luciul apei bocnă. Amenda se ridică până la 1.500 de lei”, se arată în mesajul transmis de oficialii Primăriei Sectorului 6 din București.

Specialiștii atrag atenția asupra faptului că gheața se formează inegal și că în anumite zone poate fi mai subțire sau instabilă. Efectul de îngheț de la suprafață poate fi înșelător pentru ochiul omului, motive pentru care unii nu conștientizează pericolul real la care se expun.

