Un nepalez a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani, la Craiova. 6 persoane săriseră în lacul înghețat, dar au rămas blocați în gheață

De: Denisa Iordache 18/01/2026 | 10:36
Un nepalez a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani, la Craiova. Sursă: freepik

O tragedie a fost evitată datorită unui cetățean străin. Clipe de coșmar s-au petrecut în Craiova, după ce o fetiță de doar 5 ani a căzut în lac. Tatăl ei a sărit să o ajute, dar a rămas blocat în gheață. Toate detaliile în articol. 

Scena cutremurătoare s-a petrecut în parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova. În ajutor au sărit și alte 5 persoane martore la momentele de coșmar și au intrat în apa rece.  

Singurul care a reușit să ajungă la fetiță a fost un cetățean străin. Bărbatul a ținut-o la suprafața până în momentul în care echipele de salvare și pompierii au ajuns. 

Martorii au povestit că fetița s-ar fi dat jos de pe sanie și ar fi fugit direct pe lacul înghețat, chiar sub privirile tatălui ei. Bărbatul, speriat de ceea ce vede, a fugit imediat după cea mică, dar gheața de sub picioarele fetiței s-a spart în câteva secunde, iar copilul a căzut în apă, la o distanță de 10 metri de mal. 

Tatăl a sărit după copil fără să stea pe gânduri și a fost urmat de alți 5 bărbați. Martorii de pe margine au sunat la 112. 

Cel care a reușit să înoate până la copil și să îl țină la suprafață până au venit pompierii a fost un nepalez în vârstă de 48 de ani. Militarii au ajuns și au început salvarea contra cronometru. 

Fetița tremura atunci când a fost scoasă din apă și a fost transportată la spital, după ce i-a fost acordat primul ajutor. Fetița și nepalezul sunt în stare de hipotermie severă. 

„Fetița, împreună cu o altă victimă, au fost admiși în aria de resuscitare. În paralel cu încălzirea pacienților, aceștia au fost monitorizați atent, funcțiile vitale fiind supravegheate. Au primit îngrijiri medicale de urgență. La acest moment, toți pacienții sunt conștienți și stabili, cei doi din aria de resuscitare au o evoluție bună.”, a spus Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spital Craiova.

