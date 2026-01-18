Acasă » Știri » Amendă de peste 500 lei, în 2026, pentru toți șoferii români care nu au acest obiect în mașină

De: Denisa Iordache 18/01/2026 | 14:38
Vești importante pentru români! Toți șoferii se pot alege cu amenzi de peste 500 de lei dacă sunt opriți de oamenii legii și nu au acest obiect în mașină. Toate detaliile în articol. 

Când pornesc la drum, șoferii trebuie să aibă în vedere multe aspecte care trebuiesc bifate în mod neapărat, pentru a se feri de sancțiuni: să poarte centura, să aibă mașina pregătită corespunzător pentru condițiile de drum și multe altele. Ei bine, mulți nu iau în considerare un aspect extrem de important. 

Este vorba despre ITP. Șoferii prinși cu ITP-ul expirat vor fi sancționați pe loc. În 2026, odată cu digitalizarea completă a bazei de date a Registrului Auto Român (RAR) și interconectarea cu sistemele de monitorizare video ale Poliției, circulația cu Inspecția Tehnică Periodică (ITP) expirată a devenit aproape imposibil de ascuns. 

Amenda minimă pentru această abatere a fost corelată cu noul punct de amendă, depășind pragul de 500 de lei pentru persoanele fizice.  

Mulți șoferi uită că, în momentul în care ITP-ul expiră, înmatricularea vehiculului este suspendată automat în sistemul informatic. Asta înseamnă că șoferul primește de fapt două amenzi într-una singură: Conducerea unui vehicul fără ITP valabil și Conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.  

Medicamentele din cauza cărora poți rămâne fără permis

Chiar și produsele prescrise legal sau cele de uz frecvent pot duce la situații neplăcute pentru șoferi. Acestea pot conține compuși psihoacti care să afecteze atenția, capacitatea de concentrate și să încetinească timpii de reacție, ducând astfel la accidente. Mai mult, un test rapid antidrog poate indica prezența unor substanțe interzise în organism, cu toate că nu este adevărat, din cauza acestor medicamente (VEZI AICI DESPRE CE MEDICAMENTE ESTE VORBA).

Semnul rutier care te lasă fără 1.000 de lei. Puțini șoferi știu ce trebuie să facă atunci când îl văd

Amendă de aproape 2.000 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Se reține și certificatul de înmatriculare

