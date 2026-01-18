Acasă » Știri » Medicamentele din cauza cărora poți rămâne fără permis. Influențează testele rapide din trafic

De: Denisa Iordache 18/01/2026 | 10:06
Șoferii trebuie să fie foarte atenți înainte de a se urca la volan, dacă nu vor să rămână fără permis! Medicamentele pe care le consumă pot duce la un test rapid antidrog (DrugTest) pozitiv. Toate detaliile în articol. 

Chiar și produsele prescrise legal sau cele de uz frecvent pot duce la situații neplăcute pentru șoferi. Acestea pot conține compuși psihoacti care să afecteze atenția, capacitatea de concentrate și să încetinească timpii de reacție, ducând astfel la accidente. 

Mai mult, un test rapid antidrog poate indica prezența unor substanțe interzise în organism, cu toate că nu este adevărat, din cauza acestor medicamente. 

„Există două categorii principale de teste utilizate pentru depistarea substanțelor psihoactive: testele rapide efectuate de Poliția Română (DrugTest), cu rol orientativ, și testele de laborator. Un rezultat pozitiv obținut în urma unui DrugTest nu are valoare definitivă și este întotdeauna urmat de recoltarea probelor biologice, care sunt analizate ulterior într-un laborator de toxicologie din cadrul Institutului de Medicină Legală. Analizele de laborator oferă un grad ridicat de certitudine, întrucât identifică exact structura chimică a substanței, motiv pentru care nu pot genera rezultate fals pozitive. În schimb, în cazul testelor rapide pot apărea astfel de erori, deoarece anumite medicamente care au o structură chimică asemănătoare cu cea a unor substanțe interzise pot fi interpretate de aparat ca indicând un rezultat pozitiv.”, a explicat Radu Țincu, expert în toxicologie, pentru digi24.ro. 

Printre medicamentele care pot conține substanțe sau metaboliți cu o structură chimică asemănătoare cu cea a substanțelor interzise sunt: unele antidepresive, anumite antibiotice, tratamentele destinate unor afecțiuni psihiatrice, anumite antiinflamatoare sau chiar și anumite siropuri sau preparate pentru tuse. De asemenea, ibuprofenul asociat cu codeina se încadrează aici, niște medicamente care conțin cu adevărat substanțe cu efecte psihoactive și sunt utilizate legal în anumite tratamente. 

Cod rutier 2026. Când ai voie să depășești pe linie continuă

Bolile care anulează permisul auto în 2026. Lista afecțiunilor care te lasă pieton

×