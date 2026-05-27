Ce destinație au ales Dorian Popa și soția lui pentru luna de miere. Cu cine vor merge

La o lună după ce s-a căsătorit cu Andreea, Dorian Popa a vorbit despre planurile pe care le are alături de soția sa și despre mult-discutata lună de miere. Artistul a explicat că momentul special pentru ei a avut deja loc în timpul vacanței din Maldive, acolo unde a cerut-o în căsătorie pe partenera sa.

Cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate pe malul lacului Buftea, într-un cadru elegant și restrâns. Evenimentul a fost unul emoționant, iar influencerul a mărturisit că totul a ieșit chiar mai bine decât își imaginase. Deși nu este un mare admirator al nunților grandioase, Dorian Popa a ales să organizeze o petrecere intimă, la care au participat doar persoanele apropiate și cuplurile din cercul lor de prieteni.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți. Nu cred că am avut oameni singuri, dacă înțelegi ce vreau să zic”, a povestit influencerul.

Unde vor pleca în vacanță Dorian Popa și soția sa, Andreea

În ceea ce privește vacanțele viitoare, artistul a dezvăluit că urmează să plece într-o nouă escapadă alături de cei pe care i-a ales drept viitori nași pentru primul copil pe care și-l dorește împreună cu Andreea. Destinația aleasă este Sardinia, în Italia, iar călătoria ar urma să aibă loc în perioada următoare.

„Pentru noi, luna de miere a fost în Maldive, atunci când eu am cerut-o. Când toată lumea credea că este vreo mutare de marketing ieftină sau în glumă, dar mai avem o plecare cu viitorii nași ai copilașului nostru. Asta neînsemnând că Andreea este însărcinată, că toată lumea înțelege greșit. Noi am vrut să ne facem deja toate planurile ca la carte și știm cine vor fi nașii copiilor noștri, copilului, primul și plecăm în Sardinia undeva prin mai, iunie”, a declarat Dorian Popa.

