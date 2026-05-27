Se schimbă Costineștiul! Stațiunea tineretului intră într-o nouă etapă: plaje mai mari, zone noi de promenadă și tot mai multe locuri pentru turiști

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 15:21
Costineștiul, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul românesc, începe să arate diferit. Dincolo de imaginea clasică de stațiune a tineretului, cu plajă plină, nopți lungi și agitație cât cuprinde, în 2026 se văd tot mai clar semnele unei transformări care poate schimba serios atmosfera din stațiune.

Cel mai mare upgrade vine in zona plajei. În Costinești sunt în desfășurare lucrări de lărgire și consolidare a țărmului, iar la final stațiunea ar urma să aibă aproximativ 25 de hectare de plajă, o lățime medie de circa 100 de metri și cinci diguri, pe un sector de aproape 2,7 kilometri.

Asta înseamnă mai mult spațiu pentru turiști și o stațiune care poate respira altfel în plin sezon. Pentru un loc care ani la rând a fost asociat cu aglomerația și haosul verii, o plajă mai mare poate fi una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani.

Și nu doar plaja intră în renovare. O altă zonă care ar putea atrage atenția este cea a lacului din Costinești, unde sunt prevăzute alei pietonale, piste pentru biciclete, spații verzi, locuri de relaxare, zonă pentru copii, aparate de fitness, iluminat ambiental și un punct de belvedere panoramic.

La finalizarea planului, lacul va deveni unul dintre locurile care schimbă traseul clasic al turistului în stațiune. Cu alte cuvinte, Costineștiul nu ar mai însemna doar drumul dintre cazare, plajă și terasă, ci și zone în care oamenii să se plimbe și să petreacă mai mult timp.  Iar unde sunt turiști, apar și localuri. Costineștiul merge mai departe cu mixul care l-a consacrat: restaurante de sezon, terase, autoserviri, beach-baruri și locuri rapide de mâncat aproape de plajă, pe modelul acela care a făcut stațiunea populară printre tineri și grupuri mari.

Pe scurt, Costineștiul nu mai merge doar pe nostalgie. Stațiunea își dorește să păstreze vibe-ul care a făcut-o celebră, dar în același timp să vină cu plaje mai generoase, zone mai bine amenajate și o experiență ceva mai completă pentru cei care ajung aici vara.

Asta nu înseamnă că își pierde identitatea. Din contră, Costineștiul joacă exact cartea care i se potrivește cel mai bine: rămâne locul energic, agitat și plin de viață pe care îl știe toată lumea, dar încearcă să arate mai bine și să ofere mai mult decât în anii în care trăia aproape exclusiv din renumele trecutului.

