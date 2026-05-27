Imagini virale cu Papa Leon testând noul Ferrari. Cum a reacționat când a văzut bolidul

Un moment impresionant a devenit viral pe rețelele de socializare. Papa Leon a văzut pentru prima dată, marți, 26 mai, noul model de mașină Ferrari. Faimoasa mașină este 100% electrică și a fost evaluată la o sumă colosală. Reacția Papei este uluitoare.

Papa Leon a fost filmat marți, 26 mai, în timp ce a urcat pentru prima dată în noul model Ferrari. Evenimentul s-a petrecut la Roma și a adunat rapid vizualizări, dar și reacții din partea urmăritorilor. Mai mult decât atât, el a urcat la volan și a condus pentru ceva timp. Mașina este 100% electrică și este primul model cu cinci locuri. De asemenea, bolidul de culoare albă a fost evaluat la o sumă neașteptată.

Papa Leon a condus noua mașină Ferrari

Un videoclip postat în mediul online a devenit rapid viral. Este vorba despre filmarea în care Papa Leon a testat noul model de mașină Ferrari. Celebra companie a lansat modelul „Luce” și este prima din istorie care este complet electrică. De asemenea, o noutate este și faptul că are cinci locuri. Evenimentul de lansare a avut loc la Palatul Quirinale din Roma, inclusiv în prezența președintelui Italiei, Sergio Mattarella.

Papa Leon a fost printre primii care au văzut noul model. Bolidul este spațios, de culoare albă, iar Papa a urcat chiar la volan și a făcut o scurtă plimbare cu ea pentru a vedea cum funcționează. Alături de el au fost și directorul executiv Ferrari, Benedetto Vigna. În plus, mașina de lux a fost evaluată la 640.000 $ (474.320 £).

Noua mașină Ferrari „Luce”

Modelul este foarte diferit de toate celelalte mașini clasice Ferrari. „Luce” are o baterie de 122 kWh și o arhitectură de 800V, compatibilă cu încărcare ultra-rapidă de până la 350 kW. Autonomia estimată este de aproximativ 530 de kilometri WLTP. De asemenea, este unul dintre cele mai puternice modele din istorie. Are cinci locuri și folosește caroserie tip liftback/hatchback și este construit exclusiv electric. Interiorul este la fel de impresionant, astfel că include:

butoane fizice,

comenzi tactile,

sticlă,

aluminiu,

piele premium.

Un alt aspect important este că nu are sunetul specific Ferrari. Acesta are un sistem special care captează vibrațiile reale ale componentelor mecanice și le amplifică similar unei chitare electrice.

