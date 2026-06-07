Ce se face pe 7 iunie 2026 pentru sănătate și ajutor. Este mare sărbătoare în calendarul ortodox

Pe 7 iunie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Duminica Tuturor Sfinților, o zi cu o semnificație deosebită în calendarul bisericesc, în care este pomenit și Sfântul Teodot, episcop al cetății Ancira din Galatia.

Acesta a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, într-o perioadă marcată de persecuții împotriva creștinilor, și a rămas cunoscut pentru sprijinul oferit celor prigoniți pentru credință. Potrivit tradiției, Sfântul Teodot îi adăpostea în taină pe creștinii urmăriți, oferindu-le ajutor și protecție în momente dificile.

De asemenea, el se îngrijea de trupurile celor care mureau în timpul prigoanelor, pe care le aduna și le înmormânta potrivit rânduielilor creștine, asumându-și riscuri majore pentru a le cinsti memoria.

Această duminică are și o semnificație liturgică importantă. Este ziua în care credincioșii lasă sec pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Astfel, urmează o perioadă de pregătire spirituală dedicată celor doi mari apostoli ai creștinătății.

În tradiția bisericească, în această perioadă sunt pomeniți și cei șapte mucenițe fecioare care au suferit martiriul pentru credința în Hristos, fiind supuse torturilor și, în cele din urmă, înecate într-un lac.

Potrivit relatărilor, una dintre ele, Sfânta Tecusa, i-a apărut în vis Sfântului Teodot. Aceasta i-a cerut să scoată trupurile lor din apă și să le ofere o înmormântare creștinească. În urma acestei descoperiri, Teodot a mers împreună cu un credincios pentru a împlini dorința mucenițelor.

Calendar ortodox 7 iunie

Potrivit tradiției, Sfântul Teodot a fost călăuzit de un înger al Domnului până la locul unde se aflau trupurile fecioarelor, reușind astfel să le recupereze și să le îngroape creștinește.

Ulterior, cel care îl însoțea în această misiune l-a trădat și l-a predat judecătorului. În urma acestei trădări, Teodot a fost supus unor chinuri grele. În cele din urmă a primit cununa muceniciei, fiind executat prin decapitare.

Troparul Sfântului Teodot, episcopul Ancirei

„Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte ierarhe Teodot, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.”

Luna iunie 2026 aduce în calendarul ortodox mai multe sărbători importante pentru credincioși. Printre cele mai semnificative momente ale perioadei se numără Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, precum și praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, celebrat în fiecare an pe data de 29 iunie, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe.

CITEȘTE ȘI: Ce beneficii are rugăciunea asupra sănătății, potrivit medicului neurochirurg Leon Dănăilă: „Oferă sprijin nevăzut, dar extrem de puternic”

Ce este și cum se face corect un acatist. Ce trebuie să scrii în el