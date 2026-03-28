Ce beneficii are rugăciunea asupra sănătății, potrivit medicului neurochirurg Leon Dănăilă: „Oferă sprijin nevăzut, dar extrem de puternic”

Rugăciunea este considerată o formă de apropiere de Dumnezeu. Însă, dincolo de dimensiunea spirituală, prof. univ. dr. Leon Dănăilă atrage atenția că aceasta poate avea efecte importante asupra sănătății.

În contextul Postului Paștelui, o perioadă de reflecție și pregătire sufletească înainte de Înviere, specialistul subliniază că rugăciunea și credința pot contribui la întărirea sistemului imunitar și la menținerea echilibrului psihic.

Într-o societate tot mai orientată spre tehnologie și tratamente moderne, aceste practici pot deveni un sprijin real atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale, oferind liniște interioară și susținere emoțională într-o perioadă încărcată spiritual.

Rugăciunea întărește legătura cu divinitatea

Pentru celebrul neurochirurg, rugăciunea nu este doar un ritual, ci un instrument cu efecte profunde asupra stării de spirit și a sănătății. El explică faptul că aceasta îndeplinește mai multe roluri esențiale în viața omului. În primul rând, rugăciunea devine o formă de sprijin în momentele dificile, când omul își exprimă nevoile și caută ajutor, ceea ce îi oferă un important confort psihologic.

Totodată, rugăciunea este și o expresie a recunoștinței pentru lucrurile bune din viață. Astfel, contribuie la menținerea echilibrului emoțional și la o perspectivă mai optimistă. În același timp, prin laudă și preamărire, credinciosul își întărește legătura cu divinitatea, fapt care ajută la consolidarea resurselor interioare și la instalarea unei stări generale de bine.

„Rugăciunea oferă sprijin nevăzut, dar extrem de puternic, și creează o forță interioară deosebită”, a explicat prof. univ. dr. Leon Dănăilă, în cadrul unui podcast.

Spiritualitatea protejează bolnavul

Efectele rugăciunii nu se rezumă doar la latura spirituală, ci se extind și asupra sănătății fizice. Specialiștii și studiile din domeniul neuroștiințelor arată că o stare mentală pozitivă influențează direct capacitatea organismului de a se apăra.

Astfel, persoanele care își păstrează optimismul și încrederea în vindecare reacționează mai bine la tratamente, iar organismul lor își activează mai eficient mecanismele naturale de protecție.

„Rugăciunea creează o stare de fericire și echilibru sufletesc, ceea ce stimulează sistemul imunitar și contribuie la o viață sănătoasă”, a mai subliniat specialistul.

Leon Dănăilă subliniază că spiritualitatea poate avea un rol protector atât pentru pacient, cât și pentru medic. În viziunea sa, actul medical nu este doar o intervenție tehnică, ci un proces complex, în care credința și rugăciunea pot aduce claritate, echilibru și o mai bună capacitate de concentrare.

„Prin rugăciune, pacienții și medicii sunt protejați de rele și primesc forța necesară pentru a înfrunta provocările zilnice”, a concluzionat neurochirurgul.

