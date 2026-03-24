Ce este și cum se face corect un acatist. Ce trebuie să scrii în el

Cu siguranță ai auzit până acum de acatist, însă știi cum se scrie corect și ce este, de fapt? Un acatist este un mod de a vorbi cu Dumnezeu printr-un preot. Mai exact, oamenii merg la preot care mijlocește pentru ei în fața lui Dumnezeu. Acatistul se scrie în special când oamenii se confruntă cu necazuri mari, boli sau situații dificile. Iată tot ce trebuie să știi despre acatist.

Ce este un acatist

Acatistele sunt rugăciuni prin care cerem ajutorul sau mijlocirea sfinților înaintea lui Dumnezeu, mai ales în momente de nevoie sau necaz.

Ele nu fac parte din slujbele obișnuite ale Bisericii, ci se citesc la cererea credincioșilor, în orice vreme. Se numesc „acatiste” pentru că se stă în picioare sau în genunchi în fața icoanei, nu se stă jos în strane.

Un acatist este format din mai multe cântări de laudă și rugăciune către Hristos, Maica Domnului sau sfinți. Aceste cântări se numesc condace și icoase. Fiecare icos se încheie cu „Bucură-te…” iar fiecare condac cu „Aliluia”, conform creștin-ortodox.

Cel mai cunoscut acatist este Acatistul Maicii Domnului, compus din 25 de cântări de laudă, creat de Patriarhul Serghie al Constantinopolului. Acesta se citește mai ales în timpul Postului Mare.

În Ceaslov sau Acatistier se găsesc și alte acatiste: Acatistul Domnului Iisus Hristos, Acatistul Sfântului Nicolae, Acatistul Sfintei Cruci, Acatistul Sfântului Gheorghe și multe altele.

În biserici, Acatistul se citește de obicei luni, miercuri și vineri seara, sau în ajunul sărbătorilor sfinților cărora le este închinat acatistul. La mănăstiri se citește dimineața, între Utrenie și Ceasuri.

Cum se scrie corect un acatist

La Acatist, credincioșii aduc pomelnicele viilor, adică liste cu numele persoanelor pentru care se roagă, precum și tămâie și untdelemn, pe care le dau preotului pentru a fi binecuvântate și folosite în slujbă.

Acatistele pot fi citite și acasă, de către fiecare credincios, nu este obligatoriu să mergi la biserică.

Uneori, oamenii folosesc greșit termenul „acatist” pentru a desemna doar pomelnicul pe care îl duc la biserică. În realitate, acatistul este întreaga slujbă de laudă dedicată Mântuitorului, Sfintei Treimi sau unui sfânt, nu lista de nume.

Acatistul este, de fapt, slujba din Biserica pentru pomenirea și cinstirea unui sfânt în care credincioșii își aduc aminte de cele mai importante evenimente din viața lui, minunile pe care le-a făcut și laudele pentru minunile făcute după trecerea la Domnul.

Acatistul se citește stând în picioare, înainte de Sfânta Liturghie din dimineața zilei în care este prăznuit sfântul sau după Vecernie, seara.

În aceste zile, credincioșii aduc pomelnice la Sfântul Altar, iar preoții citesc numele de pe ele și se roagă pentru cei vii, pomenindu-i pe cei morți.

Acatistele se fac în principiu pentru pentru persoane bolnave, aflate în necaz, oameni care au parte de momente dificile. După slujba Acatistului, preoții citesc cu voce tare sau în gând pomelnicele aduse de credincioși, de aici se numesc acatiste.

Ca să scrii corect un acatist, trebuie să notezi data la care îl vei da preotul. Sus se scrie acatist și sub se specifică dacă este pentru vii sau morți.

Dacă vrei pentru ambii, vei scrie numele celor vii în stânga și numele celor morți în dreapta.

În pomelnic se scrie numele celor botezați la ortodocși, însă nu pe cei care nu sunt cununați. Iar în acatistul pentru morți, cei care s-au sinucis nu se trec.

Ordinea este următoare: primul nume să fie al preotului de botez, apoi al celui de cununie, unde e cazul, apoi numele preotului duhovnic.

Apoi, se trec în ordine nașii de botez, nașii de cununie, părinții, frații, socrii, cumnații, soțul sau soția, copiii, finii, bunicii, unchii, verișorii și prietenii.

La final, pentru cei vii se scrie formula „Mulţumim Domnului pentru toate cele dăruite şi ne rugăm pentru iertarea păcatelor, dobândirea celor de trebuinţă vieţii, ajutor şi mântuire‟.

În cazul acatistului pentru cei trecuți în neființă se scrie: „Cu tot neamul lor cel adormit‟. În ambele cazuri, se scrie la sfârşit: „Amin‟.

Ce să nu treci în acatist

Nu se recomandă să scrii în acatist lucruri rele care contravin valorilor creștine.

De asemenea, trebuie să ții cont de faptul că în acatist nu se trec cereri care ar face rău altora precum blesteme, iar cererile nu sunt automat îndeplinite. Credincioșii trebuie să știe că Dumnezeu se pricepe mai bine la nevoile fiecăruia.

Preotul se va ruga și va fi cel care mijlocește pentru împlinirea celor care ar folosi mântuirii tale și a celor dragi ție.

Cel mai cunoscut acatist

Unul dintre cele mai cunoscute acatiste este cel al Maicii Domnului sau al Bunei-Vestiri. Este compus din 25 de cântări de laudă la adresa Sfintei Fecioare și se citește la Utrenia din Sâmbăta a cincea a Postului Marie, denia de Vineri Seara.

Acatistul a fost scris de Patriarhul Serghie al Constantinopolului.

Acatistele au, de regulă, două sensuri. Primul este acela de slujbă închinată Maicii Domnului sau celor din Sfânta Treime ori anumitor Sfinți. Al doilea sens este a celui care îl scriu: credincioșii trec numele persoanelor pentru care vor să se roage și pe care preotul îi va pomeni în aceste slujbă.

Pe un acatist, dincolo de laudele și mulțumirile aduse divinității, se trece numele celor care se luptă cu boli sau perioade dificile în viața.

Acatistul trebuie scris corect, pentru ca preotul să știe pentru cine se roagă, dacă este viu sau nu, care este numele de botez și alte detalii importante.

