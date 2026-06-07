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Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie

De: Anca Chihaie 07/06/2026 | 14:11
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie
Amenzi. Sursa foto social viral
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Campania de identificare și eliminare a ambroziei intră într-o fază decisivă în municipiul Timișoara, după ce autoritățile locale au descoperit peste o sută de terenuri pe care planta invazivă s-a dezvoltat necontrolat. Proprietarii acestor suprafețe au fost deja notificați și au la dispoziție termenul-limită de 30 iunie pentru a lua măsurile necesare de curățare.

Începând cu data de 1 iulie, echipele de control vor reveni pe teren pentru a verifica dacă obligațiile legale au fost respectate. În cazurile în care ambrozia nu a fost eliminată, proprietarii vor fi sancționați conform legislației în vigoare. Amenzile pot ajunge la valori considerabile, în funcție de statutul deținătorului terenului.

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri

Pentru persoanele fizice, sancțiunile financiare sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, în timp ce persoanele juridice pot primi amenzi între 10.000 și 20.000 de lei. Măsurile vizează atât terenurile private, cât și suprafețele aflate în administrarea unor instituții sau companii.

În ultimele luni, autoritățile au desfășurat acțiuni de monitorizare în mai multe zone ale municipiului, fiind identificate numeroase terenuri neîngrijite pe care ambrozia s-a extins. Printre acestea se numără loturi abandonate, șantiere, terenuri virane, margini de drum și alte spații unde vegetația nu este întreținută periodic.

Problema ambroziei reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale sezonului cald, în special din cauza impactului major asupra sănătății publice. Planta este recunoscută pentru capacitatea sa de răspândire rapidă și pentru cantitatea mare de polen pe care o produce în perioada de înflorire.

Polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai agresivi alergeni naturali și poate afecta un număr mare de persoane chiar și atunci când concentrațiile din atmosferă sunt reduse. Odată cu debutul perioadei de polenizare, nivelul disconfortului pentru persoanele sensibile crește semnificativ.

Printre cele mai frecvente manifestări asociate alergiei la ambrozie se numără strănutul repetat, congestia nazală, iritațiile oculare, lăcrimarea excesivă și dificultățile respiratorii. În situațiile mai severe, expunerea la polen poate contribui la agravarea afecțiunilor respiratorii și la apariția crizelor de astm.

Specialiștii din domeniul sănătății semnalează de mai mulți ani o creștere constantă a numărului de persoane afectate de alergiile provocate de această plantă. În multe cazuri, simptomele se manifestă pe perioade îndelungate, deoarece sezonul de polenizare se poate prelungi până spre sfârșitul toamnei.

Din acest motiv, eliminarea ambroziei înainte de înflorire este considerată cea mai eficientă metodă de limitare a efectelor asupra populației. Luna iunie este văzută drept perioada optimă pentru cosirea și distrugerea plantelor înainte ca acestea să înceapă să elibereze polen în atmosferă.

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