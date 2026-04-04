Selena Gomez este însărcinată? Ținuta purtată de actriță i-a făcut pe fani să facă noi speculații

Au apărut numeroase zvonuri în ultimele zile potrivit cărora Selena Gomez ar fi însărcinată, iar speculațiile au luat amploare rapid în mediul online. Totuși, în ciuda acestora, actrița se confruntă cu probleme de sănătate grave, ce o împiedică să devină mamă în mod natural.

Totul a pornit după ce actrița a fost văzută purtând o rochie roz, amplă, care a atras atenția fanilor și i-a făcut pe mulți să creadă că ar ascunde o posibilă sarcină. Cu toate acestea, realitatea este diferită: Selena Gomez se confruntă de mai mulți ani cu lupus, o afecțiune care i-a afectat profund sănătatea și care face imposibilă, în cazul ei, o sarcină fără riscuri majore.

În același timp, interesul publicului este alimentat și de faptul că actrița și partenerul ei, Benny Blanco, au devenit soț și soție în septembrie 2025, iar fanii se întreabă când vor face pasul următor și vor deveni părinți.

Ce spune Selena Gomez despre copii

În trecut, Selena a vorbit deschis despre dorința de a avea o familie, recunoscând însă că drumul ei spre maternitate nu va fi cel pe care și l-a imaginat inițial. Ea a mărturisit că problemele de sănătate nu îi permit să ducă o sarcină, deoarece ar exista riscuri serioase atât pentru ea, cât și pentru copil. A fost o realitate dificilă de acceptat, despre care a spus că a avut nevoie de timp pentru a o procesa.

Cu toate acestea, actrița a găsit liniște în alte opțiuni. Selena Gomez ia în calcul varianta unei mame surogat sau adopția, pe care le vede ca pe alternative reale și pline de speranță pentru a-și întemeia familia alături de Benny Blanco. Ea a subliniat că, pentru ea, cel mai important este să ofere iubire unui copil, indiferent de modul în care acesta va veni în viața ei.

„Nu am spus niciodată asta… dar din păcate nu-mi pot purta propriii copii. Am o mulțime de probleme medicale care mi-ar pune viața și pe cea a bebelușului în pericol”, a spus Selena Gomez în trecut.

