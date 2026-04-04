Ce înseamnă acceptarea tacită a moștenirii. Greșeala care te poate costa tot

Moștenirea este adesea percepută ca un proces simplu, care presupune doar o vizită la notar și semnarea unor documente. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe, iar legea recunoaște inclusiv situații în care o persoană devine moștenitor fără să facă un demers oficial. Este cazul acceptării tacite a moștenirii, un concept important care apare atunci când acțiunile unei persoane arată clar că își asumă această calitate.

Există așa-numita acceptare tacită a moștenirii, care apare atunci când cineva acționează ca și cum ar fi deja moștenitor. De exemplu, dacă o persoană începe să folosească bunurile rămase după deces, de exemplu lucrează un teren, încasează chirii sau achită impozite, iar aceste gesturi pot fi interpretate ca o acceptare implicită. Chiar dacă nu există o declarație oficială, legea consideră că aceste acțiuni arată intenția clară de a prelua moștenirea.

Ce prevede legislația

Legislația prevede un termen de un an în care moștenirea poate fi acceptată în mod expres. Totuși, acest termen se aplică doar în cazul în care persoana nu a făcut niciun gest care să indice acceptarea. În momentul în care apar acțiuni concrete asupra bunurilor, situația juridică se schimbă. Practic, folosirea bunurilor poate anula posibilitatea de a invoca ulterior faptul că termenul a fost depășit.

Acest aspect este des întâlnit, mai ales în cazul terenurilor sau locuințelor. Chiar și acțiuni aparent nesemnificative, precum plata taxelor, pot fi suficiente pentru a demonstra acceptarea tacită. Instanța va analiza faptele și va decide dacă persoana s-a comportat ca un adevărat moștenitor.

Efectele sunt importante: acceptarea tacită are aceeași valoare ca cea făcută oficial. Asta înseamnă că moștenitorul dobândește nu doar drepturi asupra bunurilor, ci și eventualele datorii ale defunctului. Din acest motiv, este esențial ca fiecare decizie să fie luată cu atenție, deoarece legea poate interpreta gesturile mai strict decât pare la prima vedere.

