Jaf la casa fiului celebrului regizor Franco Zeffirelli. Hoții au fugit cu două seifuri

Un jaf a avut loc în locuința lui Pippo (Giuseppe) Zeffirelli, fiul adoptiv al celebrului italian Franco Zeffirelli – care a regizat filmul „Iisus din Nazareth”, incidentul fiind confirmat de mai multe publicații din Italia.

Potrivit ANSA, spargerea s-a produs în seara zilei de 29 martie, în cartierul rezidențial Campo di Marte din Florența. Hoții ar fi acționat rapid și organizat, reușind să pătrundă în locuință și să sustragă două seifuri fixate în perete. În interiorul acestora se aflau bijuterii, obiecte din aur și alte bunuri de valoare.

Valoarea prejudiciului este estimată, într-o primă fază, la aproximativ 50.000 de euro, însă anchetatorii nu exclud ca suma reală să fie mai mare, în funcție de conținutul exact al seifurilor.

Este vorba despre un furt bine pus la punct, autorii părând să știe exact unde să caute și ce să ia, notează publicațiile locale, care subliniază că locuința nu a fost răvășită, semn că infractorii au vizat direct bunurile de valoare.

Jaful nu a fost descoperit imediat de proprietar. Ulterior, la fața locului au intervenit carabinierii și echipele criminalistice, care au demarat cercetările. Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și încearcă să stabilească modul exact de operare al hoților, precum și dacă aceștia au beneficiat de informații din interior.

Până în acest moment, nu au fost anunțați suspecți sau arestări, iar investigația este în desfășurare.

Pippo Zeffirelli este o figură binecunoscută și centrală în viața culturală a orașului Florenţa. În prezent, este președintele Fundației Zeffirelli , instituția înființată pentru a proteja și promova imensa moștenire artistică a tatălui său, Franco, care a decedat pe 15 iunie 2019, la vârsta de 96 de ani. Fundația are sediul central în centrul oraşului Florența, în cadrul prestigiosului complex baroc San Firenze, foarte aproape de Palazzo Vecchio.

