Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Jaf la casa fiului celebrului regizor Franco Zeffirelli. Hoții au fugit cu două seifuri

Jaf la casa fiului celebrului regizor Franco Zeffirelli. Hoții au fugit cu două seifuri

De: Daniel Matei 31/03/2026 | 13:14
Sursa foto: Profimedia

Un jaf a avut loc în locuința lui Pippo (Giuseppe) Zeffirelli, fiul adoptiv al celebrului italian Franco Zeffirelli – care a regizat filmul „Iisus din Nazareth”, incidentul fiind confirmat de mai multe publicații din Italia.

Potrivit ANSA, spargerea s-a produs în seara zilei de 29 martie, în cartierul rezidențial Campo di Marte din Florența. Hoții ar fi acționat rapid și organizat, reușind să pătrundă în locuință și să sustragă două seifuri fixate în perete. În interiorul acestora se aflau bijuterii, obiecte din aur și alte bunuri de valoare.

Valoarea prejudiciului este estimată, într-o primă fază, la aproximativ 50.000 de euro, însă anchetatorii nu exclud ca suma reală să fie mai mare, în funcție de conținutul exact al seifurilor.

Este vorba despre un furt bine pus la punct, autorii părând să știe exact unde să caute și ce să ia, notează publicațiile locale, care subliniază că locuința nu a fost răvășită, semn că infractorii au vizat direct bunurile de valoare.

Casa lui Pippo Zeffirelli a fost ținta unui jaf

Jaful nu a fost descoperit imediat de proprietar. Ulterior, la fața locului au intervenit carabinierii și echipele criminalistice, care au demarat cercetările. Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și încearcă să stabilească modul exact de operare al hoților, precum și dacă aceștia au beneficiat de informații din interior.

Până în acest moment, nu au fost anunțați suspecți sau arestări, iar investigația este în desfășurare.

Pippo Zeffirelli este o figură binecunoscută și centrală în viața culturală a orașului Florenţa. În prezent, este președintele Fundației Zeffirelli , instituția înființată pentru a proteja și promova imensa moștenire artistică a tatălui său, Franco, care a decedat pe 15 iunie 2019, la vârsta de 96 de ani. Fundația are sediul central în centrul oraşului Florența, în cadrul prestigiosului complex baroc San Firenze, foarte aproape de Palazzo Vecchio.

CITEȘTE ȘI:

Ce face și cum arată Robert Powell, actorul din „Iisus din Nazaret”. Ce spune despre filmul care l-a făcut celebru

Secretul bine păzit al Familiei Regale Britanice: boala Prințului Philip, dezvăluită abia acum

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție de culturism
Showbiz internațional
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție de culturism
Céline Dion revine pe scenă. Artista va avea o serie de concerte la Paris
Showbiz internațional
Céline Dion revine pe scenă. Artista va avea o serie de concerte la Paris
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
Mediafax
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu...
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru
Gandul.ro
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Românul inspirat de „Peaky Blinders” care vrea să câștige în alegerile locale din Birmingham. Partidul său pro-palestinian vrea să scoată Marea Britanie din NATO
Adevarul
Românul inspirat de „Peaky Blinders” care vrea să câștige în alegerile locale din...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări vor participa
Mediafax
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări...
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Românii fac dezvăluiri despre primul salariu obținut în Spania. Câți bani câștigau când s-au angajat prima dată: „Suma părea considerabilă...”
Click.ro
Românii fac dezvăluiri despre primul salariu obținut în Spania. Câți bani câștigau când s-au angajat...
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele militare americane din România
Digi 24
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele militare americane din...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru
Gandul.ro
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bărbatul care evadase din Penitenciarul Iași a fost prins. Unde se ascundea
Bărbatul care evadase din Penitenciarul Iași a fost prins. Unde se ascundea
Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători ...
Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători doar cu pașaportul
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă
Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă
Laura Cosoi, surpriză colosală! S-a aflat ce va avea: fetiță sau băiețel
Laura Cosoi, surpriză colosală! S-a aflat ce va avea: fetiță sau băiețel
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție ...
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție de culturism
Vezi toate știrile