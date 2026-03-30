Secretul bine păzit al Familiei Regale Britanice: boala Prințului Philip, dezvăluită abia acum

Prințul Philip, tatăl actualului rege Charles al Marii Britanii, a dus o luptă cu cancerul pancreatic în ultimii opt ani ai vieții sale, susține o nouă biografie a Elisabetei a II-a.

Defunctul Duce de Edinburgh, soțul reginei, ar fi fost diagnosticat cu această boală în 2013, cu opt ani înainte de moartea sa, în aprilie 2021. Afecțiunea era inoperabilă, potrivit experților, scrie istoricul Hugo Vickers, și a fost externat pentru a se recupera acasă după o primă perioadă petrecută în spital, scrie PEOPLE.

„Medicii detectaseră o urmă pe pancreasul său și îl operaseră printr-o incizie transversală pe tot abdomenul. Verdictul a fost: cancer pancreatic inoperabil”, afirmă Vickers, care are legături bine stabilite cu familia lui Philip, în noua sa carte, Queen Elizabeth II: A Personal History.

Cu ce boală a fost diagnosticat Prințul Philip

El adaugă că, în timpul convalescenței lui Philip, pe atunci în vârstă de 91 de ani, se credea „că s-ar putea să nu mai fie văzut în public vreodată. Dar, ca întotdeauna, Ducele i-a păcălit pe pesimiști.”

După o scurtă perioadă la Wood Farm, de pe domeniul Sandringham, în Norfolk (unde fiul său, fostul Prinț Andrew, a stat recent, după ce a fost implicat în scandaluri), s-a întors la îndatoririle publice în august 2013.

Prințul Philip s-a retras din îndatoririle regale în 2017 și și-a petrecut cea mai mare parte a anilor următori la Wood Farm.

Familia Regală a păstrat secretul

Philip a murit la Castelul Windsor pe 9 aprilie 2021, la vârsta de 99 de ani. Cauza oficială a decesului a fost declarată „vârsta înaintată”, iar moartea sa a survenit la doar două luni după ce Regina Elizabeth a suferit o cădere în public, ceea ce a generat îngrijorări privind starea ei de sănătate.

Cartea lui Hugo Vickers oferă, însă, o imagine mai detaliată a ultimilor ani ai Ducelui de Edinburgh, arătând că, deși boala sa era gravă și inoperabilă, Philip și-a continuat viața cu discreție, determinare și cu umorul său caracteristic. Familia regală a păstrat informațiile private, astfel încât publicul să nu fi fost la curent cu lupta sa cu cancerul pancreatic până la publicarea acestei biografii, mai notează sursa citată.

