Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație oficială” pentru a participa la o reuniune de familie

Se pare că între Prințul Harry și tatăl său, Regele Charles, încă mai există șanse de împăcare. Din primele informații, fiul mai mic al monarhului s-ar baza pe o posibilă invitație din partea acestuia la reședința de la Sandringham, în vară.

Potrivit unor surse apropiate, ducele de Sussex și-ar dori să revină în Marea Britanie alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor pentru „timp în familie”, scrie The Independent.

Vizita depinde însă de mai mulți factori, în special de problema securității. Harry a declarat anterior că nu se simte în siguranță să-și aducă familia în Regatul Unit fără protecție oficială, pierdută după retragerea din rolurile regale în 2020. Potrivit unui prieten al lui Harry, o eventuală invitație la Sandringham ar putea rezolva această problemă, oferind automat un nivel adecvat de securitate.

În ciuda înstrăinării și controverselor din trecut, inclusiv a autobiografiei sale „Spare”, în care a lansat o serie de acuzații la adresa tatălui și fratelui său, Prințul William, Harry și-a exprimat dorința de a se împăca cu familia sa.

Regele Charles și-ar dori și el o împăcare cu Prințul Harry

Regele Charles al Marii Britanii se bazează pe Prințesa Kate pentru a ajuta la vindecarea rupturii din interiorul familiei regale, a declarat o sursă apropiată Palatului Buckingham.

La șase ani după ce Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat că renunță la îndatoririle lor regale, „Charles i-a ordonat lui Kate să joace un rol în primirea lor înapoi în familie. El recunoaște că ducii de Sussex au făcut multe greșeli, dar este dispus să-i ierte”, dezvăluie sursa.

Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să facă mai multe pentru ca fiii săi să se împace, chiar dacă surse au avertizat că această mișcare riscă să provoace „haos” în căsnicia ei cu Prințul William. Surse din interior spun că Charles și-a pierdut răbdarea în ceea ce privește conflictul dintre cei doi băieți ai săi și consideră că prințesa Kate este „singura lui speranță” pentru a obține un proges în direcția unei reapropieri între frați.

