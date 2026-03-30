Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație oficială” pentru a participa la o reuniune de familie

De: Daniel Matei 30/03/2026 | 10:44
Se pare că între Prințul Harry și tatăl său, Regele Charles, încă mai există șanse de împăcare. Din primele informații, fiul mai mic al monarhului s-ar baza pe o posibilă invitație din partea acestuia la reședința de la Sandringham, în vară.

Potrivit unor surse apropiate, ducele de Sussex și-ar dori să revină în Marea Britanie alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor pentru „timp în familie”, scrie The Independent.

Vizita depinde însă de mai mulți factori, în special de problema securității. Harry a declarat anterior că nu se simte în siguranță să-și aducă familia în Regatul Unit fără protecție oficială, pierdută după retragerea din rolurile regale în 2020. Potrivit unui prieten al lui Harry, o eventuală invitație la Sandringham ar putea rezolva această problemă, oferind automat un nivel adecvat de securitate.

În ciuda înstrăinării și controverselor din trecut, inclusiv a autobiografiei sale „Spare”, în care a lansat o serie de acuzații la adresa tatălui și fratelui său, Prințul William, Harry și-a exprimat dorința de a se împăca cu familia sa.

Sursa foto: Profimedia

Regele Charles și-ar dori și el o împăcare cu Prințul Harry

Regele Charles al Marii Britanii se bazează pe Prințesa Kate pentru a ajuta la vindecarea rupturii din interiorul familiei regale, a declarat o sursă apropiată Palatului Buckingham.

La șase ani după ce Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat că renunță la îndatoririle lor regale, „Charles i-a ordonat lui Kate să joace un rol în primirea lor înapoi în familie. El recunoaște că ducii de Sussex au făcut multe greșeli, dar este dispus să-i ierte”, dezvăluie sursa.

Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să facă mai multe pentru ca fiii săi să se împace, chiar dacă surse au avertizat că această mișcare riscă să provoace „haos” în căsnicia ei cu Prințul William. Surse din interior spun că Charles și-a pierdut răbdarea în ceea ce privește conflictul dintre cei doi băieți ai săi și consideră că prințesa Kate este „singura lui speranță” pentru a obține un proges în direcția unei reapropieri între frați.

CITEȘTE ȘI:

Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul

Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”

Iți recomandăm
Actorul care îl va interpreta pe Severus Snape în noul serial HBO Harry Potter spune că a primit amenințări în mediul online. Care este motivul
Showbiz internațional
Actorul care îl va interpreta pe Severus Snape în noul serial HBO Harry Potter spune că a primit…
Lionel Richie critică vedetele nepoliticoase după scandalul care o implică pe Chappell Roan. Ce spune artistul
Showbiz internațional
Lionel Richie critică vedetele nepoliticoase după scandalul care o implică pe Chappell Roan. Ce spune artistul
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor dispare
Mediafax
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor...
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți...
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și...
Parteneri
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul, vor înflori, iar reușitele vor fi la tot pasul
Click.ro
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul,...
Cinci morți în Cluj, într-un accident în care au fost implicate două camioane şi un autoturism
Digi 24
Cinci morți în Cluj, într-un accident în care au fost implicate două camioane şi un...
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România a depășit 9,3 lei
Promotor.ro
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit ...
A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere”
Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors
Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors
Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Când și cum își vor afla elevii notele
Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Când și cum își vor afla elevii notele
Cum poți ajunge în Thassos în 2026, fără să îți cheltui toți banii pe motorină sau benzină? ...
Cum poți ajunge în Thassos în 2026, fără să îți cheltui toți banii pe motorină sau benzină? Metoda care este la îndemâna oricui
Vezi toate știrile