Știri externe » Sarah Ferguson, acuzată că ar fi vrut să cloneze câinii Reginei Elisabeta și să îi vândă. Ce spune fosta soție a Prințului Andrew

De: Daniel Matei 24/03/2026 | 07:50
Sarah Ferguson a rupt tăcerea cu privire la informațiile conform cărora se gândea să participe la un reality show care ar prezenta clonarea și vânzarea unor câini ai regretatei Regine Elisabeta a II-a pentru profituri uriașe.

Fosta ducesă de York și fostul ei soț, Andrew Mountbatten-Windsor, fiul reginei, au primit custodia câinilor Elisabetei a II-a, Sandy și Muick, în urma morții acesteia în septembrie 2022, scrie news.com.au.

O sursă a declarat pentru Daily Mail în weekend că „Fergie” a intrat în discuții cu regizori din Los Angeles doar opt luni mai târziu, în cadrul cărora au discutat despre serialul bizar, în care ar vinde clone ale animalelor de companie unor „iubitori de câini” pentru sume considerabile.

Sursa a susținut că Sarah părea „dispusă la orice, cu condiția să fie plătită”, deși discuțiile în cele din urmă „au eșuat”, iar serialul nu s-a concretizat niciodată.

Cum se apără Sarah Ferguson

Reprezentantul fostei nurori a Reginei Elisabeta a confirmat luni unele părți ale poveștii, recunoscând că a primit propunerea și a purtat discuții cu compania de producție de la Hollywood, Halcyon Studios, dar că a respins ideea în cele din urmă.

Reprezentantul lui Ferguson a spus clar că, deși ea primește frecvent propuneri de apariții în emisiuni TV, multe dintre ele reality show‑uri, aceasta refuză de regulă astfel de oferte. În cazul proiectului legat de câini, discuțiile preliminare cu compania Halcyon Media s‑au oprit imediat după ce ea a refuzat implicarea în concept.

După moartea reginei Elisabeta în 2022, cei doi corgi ai săi, Muick și Sandy, au rămas în grija lui Ferguson și a fostului ei soț, Prințul Andrew. Acești câini au atras atenția publicului și după decesul suveranei, devenind un simbol al atașamentului ei pentru animale de companie.

Câinii au continuat să fie prezenți în atenția publicului, devenind simbolul atașamentului reginei față de animalele de companie. Această legătură afectivă a alimentat, probabil, și fascinația media pentru ideea unui reality show legat de clonarea lor.

