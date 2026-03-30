Ce face și cum arată Robert Powell, actorul din „Iisus din Nazaret”. Ce spune despre filmul care l-a făcut celebru

Actorul britanic Robert Powell, rămas în memoria publicului pentru rolul lui Iisus din miniseria „Iisus din Nazaret” (1977), continuă să fie o figură respectată în lumea artistică, chiar și la vârsta de 80 de ani.

Interpretarea sa din producția regizată de Franco Zeffirelli i-a adus recunoaștere internațională și numeroase premii, devenind rolul definitoriu al carierei sale.

Cum arată Robert Powell, actorul din „Iisus din Nazaret”

În ultimii ani, actorul s-a orientat mai mult către zona de voice-over, devenind narator pentru numeroase documentare și cărți audio, inclusiv opere semnate de Agatha Christie. Vocea sa distinctivă a fost folosită în producții istorice și documentare dedicate celui de-al Doilea Război Mondial.

Deși nu mai apare frecvent pe marile ecrane, Powell rămâne activ profesional. A participat la proiecte recente, inclusiv producții audio inspirate din universul „Doctor Who”.

Robert Powell, despre rolul care l-a făcut celebru

Robert Powell a vorbit în mai multe rânduri despre impactul uriaș pe care l-a avut rolul din Iisus din Nazaret asupra vieții sale, recunoscând că acesta i-a definit cariera, dar și imaginea publică.

Actorul a mărturisit că, după lansarea producției, a fost perceput de mulți oameni ca fiind „Iisus” și în viața reală, ceea ce i-a influențat profund parcursul profesional. El a explicat că acest rol a fost, în același timp, o binecuvântare și o provocare, deoarece succesul uriaș a venit la pachet cu o etichetă greu de depășit.

Powell a mai spus că experiența filmărilor a fost una intensă și diferită de orice alt proiect, subliniind că a tratat rolul cu maximă seriozitate și respect, conștient de responsabilitatea pe care o implică interpretarea unei figuri religioase atât de importante.

De asemenea, actorul a recunoscut că rolul i-a schimbat complet viața, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, dar că nu regretă alegerea făcută. Dimpotrivă, consideră că a fost o oportunitate unică, ce i-a oferit recunoaștere la nivel mondial.

